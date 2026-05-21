Kenya Economy: केनिया : पूर्व आफ्रिकेचे आर्थिक प्रवेशद्वार

'इंडिया-आफ्रिका फोरम समिट'च्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि केनिया यांच्यातील संबंधांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. पूर्व आफ्रिकेतील सर्वांत महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेला केनिया हा आफ्रिकेच्या व्यापार, वाहतूक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील केंद्र मानला जातो. हिंदी महासागर किनाऱ्यावरील सामरिक स्थान, विकसित बंदर व्यवस्था आणि वाढणारी डिजिटल अर्थव्यवस्था यामुळे भारतासाठी केनिया महत्त्वाचा भागीदार ठरत आहे. भारतीय वंशीय समुदायाची उपस्थिती आणि क्रिकेट-बॉलिवूडमुळे दोन्ही देशांमध्ये सांस्कृतिक जवळीकही निर्माण झाली आहे. आता कृषी, औषधनिर्मिती, हरित ऊर्जा, आयटी आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्यावर भर दिला जात आहे..शक्तिस्थानेपूर्व आफ्रिकेतील महत्त्वाचे व्यापार व लॉजिस्टिक केंद्रमोम्बासा बंदरामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालनाचहा, कॉफी आणि फुलांच्या निर्यातीत जागतिक ओळखपर्यटनासाठी प्रसिद्ध (सफारी, वन्यजीव, समुद्रकिनारे)मोबाईल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात आघाडी.कमकुवत गोष्टीबेरोजगारी आणि युवकांमधील रोजगार समस्यादुष्काळ आणि हवामान बदलाचा कृषी क्षेत्रावर परिणामकाही भागांत पायाभूत सुविधांची कमतरतासार्वजनिक कर्जात वाढउत्पन्नातील सामाजिक विषमता.संधीहरित ऊर्जा, भू-औष्णिक ऊर्जेत गुंतवणूक क्षमतामाहिती तंत्रज्ञान, 'फिनटेक' आणि स्टार्टअप क्षेत्राचा वेगवान विस्तारकृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरणपूर्व आफ्रिकन समुदाय (ईएसी) बाजारपेठेमुळे प्रादेशिक व्यापार संधीधोकादहशतवादी संघटनांकडून सुरक्षा आव्हानेजागतिक कृषी वस्तूंच्या किमतींवर अवलंबित्वहवामान बदलामुळे अन्नसुरक्षेवर धोकाराजकीय ध्रुवीकरण आणि निवडणूक तणावजागतिक आर्थिक मंदीचा निर्यातीवर परिणाम.भारताची साथऔषधनिर्मिती आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात भारताची मजबूत उपस्थितीआयटी, डिजिटल पेमेंट आणि 'फिनटेक' कौशल्याचा उपयोगवाहन, कृषी उपकरणे आणि यंत्रसामग्री निर्यातशिक्षण, कौशल्य विकास आणि तांत्रिक प्रशिक्षण क्षेत्रात सहकार्यभारतीय कंपन्यांकडून पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूकभारत-केनिया सहकार्यद्विपक्षीय व्यापार : अंदाजे तीन ते चार अब्ज डॉलरभारताकडून निर्यात : औषधे, पेट्रोलियम उत्पादने, वाहने, यंत्रसामग्री, आयटी सेवाकेनियाकडून आयात : चहा, कॉफी, सोडा ॲश, कृषी उत्पादनेआरोग्य, शिक्षण, डिजिटल पेमेंट आणि कृषी क्षेत्रात सहकार्य वाढत आहे.महाराष्ट्र व पुणे कनेक्शनपुण्यातील आयटी कंपन्यांना केनियातील डिजिटल बाजारपेठेत विस्ताराची संधीमहाराष्ट्रातील औषधनिर्मिती कंपन्यांची केनियामध्ये निर्यात वाढपुणे आणि केनियामधील कृषी तंत्रज्ञान सहकार्याची क्षमताऑटोमोबाईल आणि दुचाकी वाहन निर्यातीसाठी केनिया महत्त्वाची बाजारपेठपुण्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये आफ्रिकन विद्यार्थ्यांची वाढती उपस्थितीस्टार्टअप, 'फिनटेक' आणि डिजिटल सेवा क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्पांची संधी.केनियासुमारे ५.७ कोटी लोकसंख्याअंदाजे १२० अब्जअमेरिकी डॉलरअर्थव्यवस्थेचा आकारवार्षिक अंदाजे२२०० ते २५००अमेरिकी डॉलरदरडोई उत्पन्नअर्थव्यवस्थेचे प्रमुख उत्पन्न स्रोत: कृषी, पर्यटन, वित्तीय सेवा, तंत्रज्ञान, वाहतूक व लॉजिस्टिक्सचलन : केनियन शिलिंगमुख्य आर्थिक केंद्र : नैरोबी, मोम्बासा, किसुमू