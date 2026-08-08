Latest Marathi News Live Update : तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलवलेल्या बैठकीला ३७ खासदारांची दांडी, नेमकं प्रकरण काय?

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीला अनेक खासदारांनी उपस्थित राहणं टाळलं. द्रमुक (DMK) आणि अण्णाद्रमुक (AIADMK) यांच्यासह तब्बल ३७ खासदारांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. ही बैठक घेण्याची गरजच काय, असा सवाल या खासदारांकडून उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान, द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी यांनी बैठकीवर टीका करत हा उपक्रम राजकीय हेतूने आयोजित केल्याचा आरोप केला. कावेरी नदीच्या प्रश्नावरून जनतेचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीच ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.