Latest Marathi News Live Update : नाशिकला रेड अलर्ट, ८ तालुक्यात शाळा-कॉलेजना सुट्टी

- नाशिक जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांतील शाळा आणि महाविद्यालयांना आज सुट्टी जाहीर- नाशिक जिल्ह्यात हवामान खात्याकडून 'रेड अलर्ट' आणि अतिवृष्टीचा इशारा मिळाल्याने प्रशासनाचा निर्णय - खबरदारीचा उपाय म्हणून आज जिल्ह्यातील ८ प्रमुख तालुक्यांमधील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी- मालेगाव, नांदगाव, बागलाण, कळवण, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ आणि सुरगाणा तालुक्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था आज बंद राहणार- आपत्ती व्यवस्थापन प्रभावीपणे करण्यासाठी एनडीआरएफची टीम नाशिकमध्ये- पर्यटनस्थळे, धबधबे, ट्रेकिंग पॉईंट्स आणि पूरप्रवण भागांत नागरिकांच्या प्रवेशावर पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंदी