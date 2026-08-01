देश

Latest Marathi News Live Update : नाशिकला रेड अलर्ट, ८ तालुक्यात शाळा-कॉलेजना सुट्टी

Breaking Marathi News live Updates 1 August 2026 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर...
Latest Marathi Live Update News

Latest Marathi Live Update News

esakal

Loading content, please wait...
India
rain
vidarbha
IMD
imd nagpur