Latest Marathi News Live Update : सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी जबरदस्तीने नेल्याचा आरोप; अभिजित दिपके यांची टीका

सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी जबरदस्तीने नेल्याचा आरोप; अभिजित दिपके यांची टीकासोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात हलवल्यानंतर या कारवाईवरून वाद निर्माण झाला आहे. कॉकरोच जनता पक्षाचे (CJP) संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत.दिपके म्हणाले, "आज सकाळी ७ वाजता मी बाहेर गेलो असताना पोलिस आले आणि त्यांनी सोनम सरांना शिवीगाळ करत तिथून ओढत नेले. ६० वर्षांच्या व्यक्तीने २० दिवसांपासून उपोषण केले होते, त्यांनी अन्नाचा कणही घेतला नव्हता. अशा अवस्थेत दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने उचलून नेले. त्यांना नेमके कुठे नेले आहे, याची आम्हाला कोणतीही माहिती नाही."ते पुढे म्हणाले, "ही कारवाई समजल्यानंतर मी मित्राच्या घरातून जंतर-मंतरकडे निघालो असता पोलिसांनी माझ्यावरही हल्ला केला. हे पोलिस अधिकारी नाहीत, तर आरएसएसचे गुंड आहेत. मी परदेशातून माझ्या देशात परतलो, मी काही गुन्हेगार आहे का? हे पोलिस नाहीत, तर आरएसएसचे गुंड आहेत."दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी जारी केलेल्या निवेदनात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावत असल्याने त्यांना आवश्यक उपचारांसाठी रुग्णालयात हलवण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच जंतर-मंतरवरील आंदोलकांना शांततेने आंदोलनस्थळ रिकामे करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.या प्रकरणात पोलिसांचे म्हणणे आणि आंदोलकांचे आरोप यांमध्ये स्पष्ट मतभेद दिसून येत असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.