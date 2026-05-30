Monsoon Favorable Conditions : मॉन्सूनला पोषक वातावरण! मोठे ढग तयार होण्यास सुरूवात; जूनच्या पहिल्या आठवड्यात गुड न्यूज, हवामान विभागाचा अंदाज

Monsoon favorable conditions over Arabian Sea : केरळ किनारपट्टी, दक्षिण कर्नाटकचा किनारी भाग आणि पूर्व-मध्य अरबी समुद्रात आज (ता.३०) शनिवारी सकाळी ढगांचा मोठा समूह तयार झाल्याचे उपग्रह निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मॉन्सून पावसाला वेग मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या बीएफएस मॉडेलनुसार ४ ते ७ जूनदरम्यान पश्चिम किनारपट्टीवर सलग पावसाची शक्यता असून हा पाऊस उत्तरेकडे सरकण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे मॉन्सूनच्या प्रगतीकडे हवामान तज्ज्ञांसह शेतकऱ्यांचेही लक्ष लागले आहे..दरम्यान, आज (ता.३०) शनिवारी सकाळी मिळालेल्या उपग्रह निरीक्षणांनुसार केरळ किनारपट्टी, दक्षिण कर्नाटक किनारी भाग आणि पूर्व-मध्य अरबी समुद्रात ढगांचा मोठा समूह तयार होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मॉन्सूनच्या पुढील प्रगतीकडे हवामान अभ्यासकांचे लक्ष लागले आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या बीएफएस (BFS) मॉडेलच्या ४ ते ७ जून कालावधीतील मार्गदर्शनानुसार, पश्चिम किनारपट्टीवर सलग पावसाची शक्यता असून हा पाऊस हळूहळू उत्तरेकडे सरकण्याचे संकेत आहेत. मात्र, मॉन्सूनच्या प्रत्यक्ष प्रगतीबाबत आणखी काही दिवस निरीक्षण करावे लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..नाशिक जिल्ह्यात दोन दिवस पावसाचा यलो अलर्टनाशिक जिल्ह्यात एकाकीकडे उष्णतेची लाट कायम असतानाच वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह मध्यम पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. नाशिक शहर आणि परिसरात कमाल तापमानातील चढ-उतार कायम, शुक्रवारी शहराचा पारा ३६.४ अंशावर स्थिरावला. शनिवार आणि रविवारी ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता..विदर्भात तापमानात किंचित घटविदर्भातील अनेक शहरांमध्ये तापमानात काहीशी घट झाली असली तरी उष्णतेची दाहकता अद्याप कायम आहे. शुक्रवारी ब्रम्हपुरी हे राज्यातील सर्वाधिक उष्ण शहर ठरले असून तेथे ४५.७ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली. नागपुरातही गेल्या चोवीस तासांत १.४ अंशांची घट होऊन कमाल तापमान ४५ अंश सेल्सियसवर पोहोचले.गोंदियामध्ये सर्वाधिक तीन अंशांची घसरण नोंदवली गेली असून तेथील तापमान ४३ अंश सेल्सियसवर आले आहे. दरम्यान, विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Monsoon Gains Momentum : मॉन्सूनने पुन्हा घेतली गती; अरबी समुद्र अन् बंगालच्या उपसागरातून पुढे सरकला; हवामान विभागाची माहिती.यंदा पाऊस कमीहवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार मध्य भारत आणि दक्षिण द्वीपकल्पात सरासरीच्या ९४ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. वायव्य भारतातही ९२ टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ईशान्य भारतात मात्र सर्वसाधारण पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..मॉन्सूनबाबतच्या या चिंताजनक संकेतांचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारावरही दिसून येत आहे. भारतातील पावसाचा अंदाज कमकुवत राहिल्यामुळे साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात साखरेच्या दरात गेल्या महिन्यातील सर्वाधिक वाढ नोंदविण्यात आली आहे. कमी पावसामुळे ऊस उत्पादन घटल्यास भारत सरकारला पुढील हंगामात साखर निर्यातीला परवानगी देणे कठीण जाऊ शकते, अशी शक्यता उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.