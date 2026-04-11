Narendra Modi Ambulance Video : बंगालमध्ये रोड शोदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी थांबवला ताफा; रुग्णवाहिकेला दिला मार्ग, व्हिडिओ व्हायरल

West Bengal roadshow Modi news : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सिलीगुडी येथे सुरू असलेल्या रोड शो दरम्यान अॅम्ब्युलन्सला वाट दिल्याची घटना समोर आली आहे. मोठ्या गर्दी आणि कडेकोट सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर घडलेला हा प्रसंग सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, नागरिकांकडून पंतप्रधानांच्या या संवेदनशील निर्णयाचे कौतुक केले जात आहे..अॅम्ब्युलन्सला दिला मार्गमिळालेल्या माहितीनुसार, सिलीगुडी येथे पंतप्रधान मोदींचा भव्य रोड शो सुरू असताना त्यांच्या ताफ्यासमोर अचानक एक अॅम्ब्युलन्स आली. या वेळी परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेत पंतप्रधानांनी तत्काळ ताफा थांबवण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी वेगाने हालचाल करत अॅम्ब्युलन्ससाठी मार्ग मोकळा करून दिला. गर्दी आणि सुरक्षा व्यवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांवर मात करत अॅम्ब्युलन्सला प्राधान्य देण्यात आले.यापूर्वीही पंतप्रधान मोदी यांनी अशा प्रकारची संवेदनशीलता दाखवली आहे. जून 2025 मध्ये भुवनेश्वर येथे आणि 2022 मध्ये अहमदाबाद येथेही त्यांनी अॅम्ब्युलन्ससाठी आपला ताफा थांबवला होता..दिवसभरात अनेक सभादरम्यान, पंतप्रधान मोदी सध्या पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी दिवसभरात अनेक ठिकाणी प्रचार सभा घेतल्या. त्यांची पहिली सभा पूर्व बर्धमान येथे झाली. त्यानंतर त्यांनी जंगीपूर आणि दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यातील बालुरघाट येथे जनसभांना संबोधित केले. सायंकाळी सिलीगुडी येथे रोड शो आयोजित करण्यात आला होता.हा दौरा व्यापक निवडणूक प्रचार मोहिमेचा भाग असून, या कालावधीत पंतप्रधान राज्यभरात सुमारे १४ सभा घेणार असल्याची माहिती आहे. आसाम, केरळ आणि पाँडेचेरी येथे मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी पश्चिम बंगालवर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले आहे..टीएमसीवर जोरदार टीकायाआधी ९ एप्रिल रोजी पंतप्रधानांनी हल्दिया, आसनसोल आणि सिउरी येथे सभा घेत सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसवर आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि टीएमसी यांच्यात थेट लढत पाहायला मिळत आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत २३ एप्रिल आणि २९ एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत मतदान होणार असून, ४ मे रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे. निवडणूक प्रचाराला आता अंतिम टप्पा गाठत असताना, सर्व पक्षांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.