CJI SuryaKant Statement : नवी मुंबई विमानतळ नामकरावरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे महत्वपूर्ण वक्तव्य; "धमक्या दिला तर कारवाई"

Navi Mumbai airport naming controversy : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणासंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी मंगळवारी देशातील तरुणांना उद्देशून महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. कोणालाही धमक्या देऊ नका तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे वर्तन टाळावे, असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सांगितले..सुनावणीदरम्यान आंदोलने करणाऱ्या तरुणांविरोधात गुन्हे दाखल होत असल्याने त्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना CJI सूर्यकांत म्हणाले की, प्रत्येकाला शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, रस्त्यावर उतरून सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देणे योग्य नाही. "कोणालाही धमकी देता कामा नये आणि कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण करता कामा नये. प्रत्येक व्यक्तीला शांततेत आणि कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. कायद्याने जेवढी परवानगी आहे तेवढ्याच मर्यादेत आंदोलन व्हावे." असे त्यांनी वक्तव्य केले.विमानतळ नामकरणावर सुनावणीस नकारदरम्यान, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्या नामकरणासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या विमानतळाचे नाव काय असावे हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम नाही. अशा प्रकारच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारखे ठरेल. या प्रकरणाची सुनावणी CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर झाली..CJI सूर्यकांतांच्या 'कॉकरोच' टिप्पणीवर मोठं स्पष्टीकरण; बेरोजगार युवकांबाबत नेमकं काय म्हणाले?.ही याचिका प्रकाशझोत सामाजिक संस्था यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने वेळबद्ध निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या प्रस्तावानुसार विमानतळाचे नाव बदलून 'लोकनेते डी. बी. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' असे ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.यापूर्वी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बॉम्बे हायकोर्ट यांनी ही याचिका फेटाळली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी अपीलही सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. मात्र, याचिकाकर्त्यांना सक्षम प्राधिकरणाकडे आपली मागणी मांडण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.