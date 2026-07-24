नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी; सरकारच्या कामकाजावर ठेवणार बारीक नजर

Paper Leak Case: नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ला चांगलेच सुनावले आहे. या प्रकरणात केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करून चालणार नाहीत, तर परीक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत..आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर नाराजी व्यक्त केली. नीटसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे..न्यायालयाने सांगितले की, नीट परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर आता सुप्रीम कोर्ट लक्ष ठेवणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून परीक्षा व्यवस्थेत करण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या बदलांमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे आता कायमस्वरूपी, सुरक्षित आणि फुलप्रूफ व्यवस्था तयार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे..CBT exam security: सीबीटी परीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित; हॅकिंगची शक्यता नाही : एमपीएससीचे स्पष्टीकरण, वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर आयोगाने प्रसिद्ध केले ‘एफएक्यू’.केंद्र सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, भविष्यात पेपर लीकसारख्या घटना टाळण्यासाठी अनेक कठोर पावले उचलली जात आहेत. परीक्षा प्रक्रियेत सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर विशेष भर दिला जात आहे. आगामी काळात नीट-यूजी परीक्षा संगणक आधारित पद्धतीने घेण्याची तयारी NTA करत असल्याचेही सरकारने सांगितलं आहे..विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचा विश्वास सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिला. "विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार आणखी प्रयत्न करण्यास तयार आहे," असे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे. संसदच्या आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडले जाणार असून, पेपर लीक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद त्यात असणार आहे..NEET ते TET... 2024 मध्येच कायदा आला, तरी पेपरफुटी थांबली नाही; सरकारकडे उत्तर आहे का? नवीन कायदा कशासाठी? Fact Explained... .नीटसारख्या परीक्षांवर लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून असते. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने आता ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा विद्यार्थी आणि पालकांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.