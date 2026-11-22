नेपाळचे पंतप्रधान आणि रॅपर ते राजकारणी असा प्रवास केलेले बालेन शाह रविवारी (२२ नोव्हेंबर) दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येत आहेत. मार्चमध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच द्विपक्षीय भारत दौरा आहे. या भेटीत दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासोबतच व्यापार, ऊर्जा, विकास आणि कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे..बालेन शाह यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर नेपाळच्या पारंपरिक राजकीय व्यवस्थेत बदल करण्यावर भर दिला होता. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, घराणेशाही संपवणे आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले. याच काळात त्यांनी परदेश दौरे आणि विदेशी अधिकाऱ्यांसोबतच्या भेटींवर निर्बंध घातले होते. संबंधित देशाचे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान नसतील, तर त्यांच्यासोबत बैठक घेऊ नये, असे निर्देश त्यांनी दिले होते..Balen Shah: पंतप्रधान बालेन शाह घटनात्मक परंपरा मोडत आहेत! नेमके आरोप काय? नेपाळच्या राजकारणात नवा वाद.याचा परिणाम भारत-नेपाळ संबंधांवरही झाला होता. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांच्या नेपाळ दौऱ्यावेळी बालेन शाह यांनी भेटीसाठी वेळ दिला नव्हता. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये काहीसा तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, जूनमध्ये नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे अध्यक्ष रबी लामिछाने यांनी दिल्लीला भेट देत संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला..यानंतर १० ऑगस्टला भारताचे नेपाळमधील राजदूत नवीन श्रीवास्तव यांनी बालेन शाह यांची भेट घेतली होती. त्यांना मैथिली चित्रकला भेट देण्यात आली होती. पंतप्रधान झाल्यानंतर दोघांमधील ही पहिली स्वतंत्र भेट होती. पुढे भारतीय लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांनीही ऑगस्टमध्ये नेपाळला भेट देऊन शाह यांना भारत दौऱ्याचे निमंत्रण दिले होतं..Nepal PM Balen Shah: नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह शंभर दिवसांमध्येच आले अडचणीत; सरकारविरोधात संघर्ष पेटला.दरम्यान, नेपाळमध्ये भीषण पुरामुळे मोठे नुकसान झाले होते. या संकटाच्या काळात भारताने मदत साहित्य, वैद्यकीय पथके आणि बचावकार्यासाठी आवश्यक उपकरणे पाठवली होती. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संवादाला पुन्हा गती मिळाली . आता भारत दौऱ्यात व्यापार, ऊर्जा, पाणी, आर्थिक मदत, विकास भागीदारी, डिजिटल आणि भौतिक कनेक्टिव्हिटी, तंत्रज्ञान, क्रीडा आणि सांस्कृतिक संबंधांवर चर्चा होणार आहे. बालेन शाह यांनी स्वतःला भारत किंवा चीन समर्थक नव्हे, तर नेपाळ समर्थक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्या या दौऱ्याकडे भारत-नेपाळ संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाची घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.