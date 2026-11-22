नेपाळचे नवे पंतप्रधान बालेन्द्र (बालेन) शहा दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा असून, कोणत्याही परदेशाचा हा त्यांचा पहिलाच अधिकृत दौरा आहे. या दौऱ्यात ते भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार आहेत. विशेष म्हणजे, या भेटीदरम्यान ते दोन्ही नेत्यांना नेपाळच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाशी संबंधित खास मूर्ती भेट देणार आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बालेन शहा 'रातो मच्छिंद्रनाथ' यांची मूर्ती भेट देणार आहेत. रातो मच्छिंद्रनाथ हे नेपाळच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेतील महत्त्वाचे दैवत मानले जाते. विशेषतः काठमांडू खोऱ्यात त्यांची मोठ्या श्रद्धेने पूजा केली जाते. नेपाळी परंपरेनुसार, लिच्छवी वंशाचे राजा नरेंद्र देव यांनी या देवतेला सध्याच्या आसाममधून काठमांडू खोऱ्यात आणले होते. त्यामुळे या मूर्तीला धार्मिक महत्त्वासोबतच ऐतिहासिक महत्त्वही आहे..दुसरीकडे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना बालेन शहा काठमांडूच्या चाबाहिल परिसरातील 'चारुमती विहार'शी संबंधित मूर्ती भेट देणार आहेत. या विहाराचा इतिहास मौर्य सम्राट अशोक आणि त्यांची कन्या चारुमती यांच्याशी जोडलेला आहे. पारंपरिक कथांनुसार, सम्राट अशोक कन्या चारुमतीसह काठमांडू खोऱ्यात आले होते. पुढे चारुमतीने देवपाल नावाच्या स्थानिक राजकुमाराशी विवाह केला आणि देवपाटन परिसरात स्थायिक झाली. तिनेच या ठिकाणी विहाराची स्थापना केल्याचे मानले जाते. याच परिसरात तिचे निधन झाल्याचीही मान्यता आहे..नेपाळमध्ये सुरू आहे २०८३ वर्ष, भारतापेक्षा ५७ वर्षे पुढे; नेमकं रहस्य काय?.पंतप्रधान मोदींच्या निमंत्रणावरून भारत दौरापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून बालेन शहा २२ आणि २३ नोव्हेंबर रोजी भारत दौऱ्यावर आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या भेटीमुळे भारत आणि नेपाळमधील उच्चस्तरीय संवादाची परंपरा अधिक मजबूत होणार आहे. भारताच्या 'नेबरहूड फर्स्ट' धोरणात नेपाळला विशेष महत्त्व आहे..भारत आणि नेपाळ यांच्यात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि कौटुंबिक संबंध आहेत. दोन्ही देशांमधील या जवळच्या संबंधांना 'रोटी-बेटी'चे नाते असेही म्हटले जाते. नेपाळ हा भूवेष्टित देश असल्यामुळे व्यापार, आयात आणि समुद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे बालेन शहा यांच्या या दौऱ्याकडे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.