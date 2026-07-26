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नवे शिक्षणमंत्री B.A पास , प्रल्हाद जोशींची संपत्ती किती? कोट्यवधींचे मालक तरी ना कार, ना बाइक

Prahlad Joshi net worth and Education धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रिपदाचा अतिरिक्त कार्यभार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. प्रल्हाद जोशी हे कर्नाटकचे खासदार आहेत.
Prahlad Joshi Takes Charge as New Education Minister

Prahlad Joshi Takes Charge as New Education Minister

Esakal

सूरज यादव
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नीट पेपर फुटी प्रकरणानंतर जंतर मंतरसह देशभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. अखेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर कर्नाटकमधील भाजप खासदार आणि केंद्रीय प्रल्हाद जोशींकडे शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आलीय. सध्या ते ग्राहक, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री आहेत. त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानंतर राष्ट्रपतींनी याला मंजुरी दिलीय.

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