नवे शिक्षणमंत्री B.A पास , प्रल्हाद जोशींची संपत्ती किती? कोट्यवधींचे मालक तरी ना कार, ना बाइक

नीट पेपर फुटी प्रकरणानंतर जंतर मंतरसह देशभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. अखेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर कर्नाटकमधील भाजप खासदार आणि केंद्रीय प्रल्हाद जोशींकडे शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आलीय. सध्या ते ग्राहक, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री आहेत. त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानंतर राष्ट्रपतींनी याला मंजुरी दिलीय..प्रल्हाद जोशी यांनी त्यांचं शिक्षण कर्नाटकातल्या हुबळीतून पूर्ण केलंय. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १९८३ मध्ये कर्नाटक विद्यापीठाअंतर्गत काडसिद्धेश्वर आर्टस कॉलेजमधून कला शाखेची पदवी घेतली. १९६२ ला जन्म झालेल्या प्रल्हाद जोशी यांनी २००४ मध्ये पहिल्यांदा लोकसभा लढवली आणि जिंकले. सलग पाच वेळा ते लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले असून ते भाजपच्या वरिष्ठ खासदारांपैकी एक आहेत..संपूर्ण भाजप धर्मेंद्र प्रधानांच्या पाठिशी! शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया, काय म्हणाले?.निवडणुकीत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार प्रल्हाद जोशी यांनी समाजसेवा आणि व्यवसाय करत असल्याचं सांगितलंय. तर पत्नीही व्यवसाय सांभाळत असल्याचं म्हटलंय. त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत खासदार म्हणून मिळणारं वेतन आणि पत्नीच्या उत्पन्नाचा स्रोत वेतन आणि व्यवसाय आहे..२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्रल्हाद जोशी आणि त्यांच्या कुटुंबाची एकूण संपत्ती २१.०९ कोटी इतकी आहे. तर ८.०१ कोटींचे कर्ज आहे. यात स्थावर मालमत्ता ८.९७ कोटी आणि जंगम मालमत्ता १२.११ कोटी रुपयांची आहे. यापैकी प्रल्हाद जोशींकडे २.७२ कोटी, पत्नीकडे ५.९३ कोटी, तर मुलीकडे ३२ लाखांची मालमत्ता आहे. याशिवाय हुबळी आणि बंगळुरूत निवासस्थान, धारवाडच्या अंचटगेरीत शेतजमीन तर हुबळी आणि बंगळुरूत काही प्लॉट यांचा समावेश आहे..प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे काही कंपन्यांचे शेअर्ससुद्धा आहेत. यात इनो नू केम, एबल डिझाइन इंजिनिअरिंग सर्विसेस, मिराकुलम मोटर्स यांच्या शेअर्सचा समावेश आहे. तसंच एसबीआय म्युच्युअल फंड योजना, पीपीएफ, ईपीएफ आणि जीवन विमा पॉलिसीही त्यांच्या नावे आहेत..प्रतिज्ञापत्रानुसार प्रल्हाद जोशी यांनी काही कर्जही दिलं आहे. यात अर्पिता जोशी यांना १.२० कोटी, विठ्ठल गंभीर आणि एच एन नंदकुमार यांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये दिले आहेत. तर कोणतीही वादग्रस्त थकबाकी नाहीय. दुसरीकडे कोट्यवधींची संपत्ती असलेल्या प्रल्हाद जोशी यांच्या नावावर कार किंवा बाइक नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.