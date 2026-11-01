November 1 New Rules : नोव्हेंबरपासून देशभरात नवे नियम लागू; गॅस सिलिंडर, दूध, सीएनजी महागले, FASTag मध्येही बदल

New Rules in India : नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सर्वसामान्यांशी संबंधित अनेक बदल लागू झाले आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर, सीएनजी, दूध आणि दह्याच्या दरात वाढ झाली आहे. तसेच पेन्शन आणि FASTag च्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. यातील काही बदल देशभर लागू झाले असून, काही राज्यांपुरते मर्यादित आहेत..व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महागलासरकारी तेल कंपन्यांनी १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली आहे. दिल्लीत सिलिंडर १० रुपयांनी महागला असून, त्याची किंमत २ हजार ८२० रुपये झाली आहे. चेन्नईत ११.५० रुपयांची वाढ झाली असून, किंमत २ हजार ९९४.५० रुपये झाली आहे. मुंबईत सिलिंडरची किंमत २ हजार ७६४ रुपये आहे..उत्तर भारतात सीएनजीच्या दरात वाढग्रीन गॅस लिमिटेडने उत्तर भारतात सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो २.२५ रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात सीएनजी दरवाढीची घोषणा झालेली नाही.तामिळनाडूत दारू महागलीतामिळनाडू सरकारने दारूच्या किमतीत १० रुपयांनी वाढ केली आहे. नवीन दर १ नोव्हेंबरपासून लागू झाले आहेत. रिकामी बाटली परत करणाऱ्या ग्राहकांना १० रुपये परत मिळणार आहेत..कर्नाटकात दूध, दही महागलेकर्नाटकात दुधाच्या दरात प्रतिलिटर ८ रुपयांची वाढ झाली आहे. यातील ७ रुपये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना, तर एक रुपया दूध महासंघ आणि डेअरींना मिळणार आहे. दह्याच्या दरातही प्रतिकिलो १४ रुपयांची वाढ झाली आहे..UPI New Rule: UPI आता खरंच महागणार? ₹2,000 नंतर काय बदलणार; सामान्य माणसाला काय फटका, काय फायदा?.पेन्शनधारकांना हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत८० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सरकारी पेन्शनधारकांना १ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान हयात प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास पेन्शन वितरणात अडचणी येऊ शकतात. ८० वर्षांवरील पेन्शनधारकांसाठी ही प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे..FASTag वार्षिक पासमध्ये बदलटोलनाक्यापासून २० किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या स्थानिकांना वार्षिक पासची सुविधा देण्यात येणार आहे. टोलनाका नगरपालिका हद्दीबाहेर असल्यास वार्षिक शुल्क १ हजार ५०० रुपये, तर नगरपालिका हद्दीत असल्यास ३ हजार रुपये असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.