Nitin Gadkari Hydrogen Fuel Statement : पेट्रोल-डिझेल गाड्या होणार बंद? नितीन गडकरींचं मोठं विधान; आता पेट्रोलऐवजी 'या' इंधनावर धावणार गाड्या!

नवी दिल्ली : अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यानंतर देशात पेट्रोल-डिझेलच्या उपलब्धतेबाबत चिंता वाढली होती. काही भागांत इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने पेट्रोल पंपांवर तुटवडा जाणवला आणि नागरिकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. .या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या विधानाने पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या भवितव्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे..एका कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी यांनी "पेट्रोल आणि डिझेलवर धावणाऱ्या वाहनांचे भविष्य मर्यादित आहे," असे मत व्यक्त केले. पर्यावरण संरक्षण, वाढती इंधन आयात आणि खर्च यामुळे पर्यायी इंधनांकडे वळणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..गडकरी यांनी वाहन उत्पादक कंपन्यांना बायोफ्युएल, सीएनजी, एलएनजी आणि इतर स्वच्छ इंधनांवर आधारित वाहनांच्या निर्मितीला अधिक गती देण्याचे आवाहन केले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले..ते पुढे म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्वामुळे देशाच्या आयात खर्चात मोठी वाढ होत असून पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे पर्यायी इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे..हायड्रोजन ठरणार भविष्याचे इंधनकेंद्र सरकारने हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केले आहेत. Tata Motors, Volvo, Ashok Leyland आणि Mahindra & Mahindra यांसारख्या कंपन्या हायड्रोजन इंधनाच्या चाचण्यांमध्ये सहभागी झाल्या आहेत..सध्या देशातील १० मार्गांवर हायड्रोजनवर चालणाऱ्या बस आणि ट्रकची चाचणी सुरू असून, "हायड्रोजन हेच भविष्याचे इंधन आहे," असा विश्वास नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, गडकरी यांच्या विधानानंतर पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी येणार का, याबाबत चर्चांना उधाण आले असले तरी सरकारकडून अद्याप अशा कोणत्याही निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.