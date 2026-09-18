भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी ३ महिन्यांचं वेतन दिलं पूरग्रस्तांसाठी; मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पाठवले पैसे

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी बिहारमध्ये पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात दिलाय. नितीन नवीन यांनी तीन महिन्यांच वेतन पूरग्रस्तांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नितीन नवीन यांनी जवळपास ६ लाख ३५ हजार रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पाठवले आहेत. शुक्रवारी सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून नितीन नवीन यांनी ही माहिती दिली. बिहारमध्ये जवळपास ५० लाख लोकांना पुराचा फटका बसलाय..नितीन नवीन हे मूळचे पटनाचे असून बिहारमधून राज्यसभा खासदार आहेत. त्यांना राज्यसभा खासदार म्हणून मिळणारं वेतन बिहार पूरग्रस्तांसाठी दिलंय. नितीन नवीन यांनी म्हटलं की, बिहारमध्ये पूरस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. पूरग्रस्तांना मदत आणि दिलासा देण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे. सोशल मीडिया पोस्टमध्ये नितीन नवीन म्हणाले की, राज्यसखा खासदार म्हणून मिळणारं तीन महिन्यांचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत दान देत आहे..सगळं सोडून द्यायचा विचार होता पण...; सुटकेनंतर संतोष पंडित काय म्हणाले? तुरुंगातल्या व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह.बिहारमध्ये पूरबाधित कुटुंबाला प्रत्येकी ७ हजार रुपये देण्याची घोषणा सरकारने केलीय. आतापर्यंत एकूण ५५० कोटी रुपये आर्थिक मदत पूरग्रस्तांना देण्यात आलीय. याशिवाय शिबिर, कम्युनिटी किचन, वैद्यकीय सुविधा आणि गुरांना चाऱ्याची व्यवस्थाही करण्यात येत आहे..दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीहून एका पथक बिहारमध्ये पूरग्रस्त भागात दौऱ्यासाठी आलं होतं. शिवराज सिंह यांनी म्हटलं होतं की, केंद्र सरकार बिहारला मदत करेल. पुराचं पाणी कमी झाल्यानंतर नुकसानीचा आढावा घेतला जाईल. केंद्राकडून आणखी एक पथक बिहारला येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.