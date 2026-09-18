देश

भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी ३ महिन्यांचं वेतन दिलं पूरग्रस्तांसाठी; मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पाठवले पैसे

BJP Chief Nitin Nabin भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी राज्यसभा खासदार म्हणून मिळणारं तीन महिन्यांचं वेतन बिहारच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा केलं. पूरबाधितांसाठी मदतीचा हात म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतलाय.
Nitin Navin

Nitin Navin

esakal

सूरज यादव
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भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी बिहारमध्ये पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात दिलाय. नितीन नवीन यांनी तीन महिन्यांच वेतन पूरग्रस्तांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नितीन नवीन यांनी जवळपास ६ लाख ३५ हजार रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पाठवले आहेत. शुक्रवारी सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून नितीन नवीन यांनी ही माहिती दिली. बिहारमध्ये जवळपास ५० लाख लोकांना पुराचा फटका बसलाय.

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