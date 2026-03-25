Petrol Diesel Stock Update : पेट्रोल डिझेल टंचाईवर अखेर पेट्रोलियम कंपन्यांनी केला खुलासा; साठ्याचेही सांगितलं गणित

Petroleum companies clarification : देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या अफवा सध्या सोशल मीडियावर पसरवल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने तातडीने स्पष्टीकरण देत या अफवा पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे. नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारची भीती बाळगू नये किंवा अनावश्यक खरेदी करू नये, असे आवाहन कंपनीने केले आहे..काय आहे नेमकी स्थिती?बीपीसीएलने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही. उलटपक्षी, भारत हा पेट्रोल आणि डिझेलचा निव्वळ निर्यातदार देश आहे. देशाकडे क्रूड ऑइल, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ चा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. पुरवठा साखळीमध्ये कोणतीही अडचण नसून ती अत्यंत सुरळीतपणे काम करत आहे..पेट्रोल-डिझेलचा साठा किती ? इंडियन ऑइलने इंधन टंचाईच्या प्रश्नावर दिलं स्पष्टीकरण.नागरिकांना दिलासाबीपीसीएलचे कामकाज पूर्णपणे सुरळीत असून, देशातील इंधन पुरवठा विनासायास सुरू ठेवण्यासाठी कंपनी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता संयम राखावा आणि अफवांकडे दुर्लक्ष करावे, असे आवाहन बीपीसीएल प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. इंधनाची उपलब्धता पूर्णपणे स्थिर आणि पुरेशी असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.