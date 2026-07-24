PM मोदींचा VIDEO अन् नड्डांची भेट, वांगचुक यांचं उपोषण मागे; पण CJPचे आंदोलन सुरूच, प्रधानांच्या राजीनाम्यावर ठाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपर फुटी प्रकरणी कायदा करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू असल्याचा व्हिडिओ रात्री उशिरा शेअर केला. त्यात शुक्रवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मसुद्यावर चर्चा होणार असल्याचं सांगितलं. यानंतर दिल्लीत घडामोडींनी वेग आला असून सोनम वांगचुक यांनी जेपी नड्डा यांच्या भेटीनंतर उपोषण मागे घेतलं. उपोषण सोडत असल्याची पोस्ट आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. मेदांता रुग्णालयात जेपी नड्डा यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांनी सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. या भेटीत अटींवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती वांगचुक यांनी दिली. Sonam Wangchuk Ends Fast After JP Nadda Meeting .दरम्यान, सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडलं असलं तरी कॉकरोच जनता पार्टीकडून आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं सांगण्यात आलं. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट करत सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्याबद्दल दिलासा मिळाल्याचं म्हटलं. तसंच तुमच्या धाडसाबद्दल आणि त्यागाबद्दल आभार असंही म्हटलं आहे. .स्वत:चा जीव धोक्यात घालून संपूर्ण देशाला जागं केलं. तुमचा जीव देशासाठी महत्त्वाचा आहे असंही अभिजीत दीपके यांनी म्हटलं. कॉकरोच जनता पार्टीचं जंतर मंतरवर सुरू असलेलं आंदोलन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देईपर्यंत सुरूच राहील असंही अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केलं..नीट पेपर फुटी प्रकरणी दिल्लीत जंतर मंतरसह देशभरात आंदोलन केलं जात आहे. तर लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही विरोधकांनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागत गदारोळ घातला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठक शुक्रवारी होणार असून पेपर फुटी प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा होणार आहे. .सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांनी उपोषण सोडलं, दिल्लीत मध्यरात्री घडामोडी; जेपी नड्डांनी रुग्णालयात भेट घेतल्यानंतर निर्णय.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट करत पेपर फुटी प्रकरणी विधेयक संसदेत मांडलं जाणार असल्याचं सांगितलंय. पेपरफुटीचा मुद्दा काही साधा नाहीय. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना यामुळे त्रास सहन करावा लागला आहे. सरकार अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचंही पंतप्रधान मोदींनी म्हटलंय..पेपर फुटीनंतर सरकारचं प्राधान्य हे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये याला होतं. लवकरात लवकर परीक्षा घेणं गरजेचं होतं. सरकारने २२ लाख विद्यार्थ्यांची फेर परीक्षा घेण्यासाठी सर्व प्रशासकीय ताकद लावली होती. त्यामुळेच फेर परीक्षा होऊन १९ जुलैला निकाल जाहीर झाला. सरकारने कमी वेळेत निकाल जाहीर केले आणि यशस्वी विद्यार्थी यशाचा आनंद साजरा करतायत असंही पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडीओत म्हटलंय..आरोपींवर कारवाई केली जात असल्याचं सांगताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आरोपींविरोधात कठोर कारवाई सुरू करण्यात आलीय आणि अनेक लोकांना अटक करून तुरुंगात टाकलं आहे. पण इतकंच पुरेसं नाही. आम्ही एवढ्यावरच समाधानी नाही. आज विभागांना फास्ट ट्रॅक कोर्टसाठी तरतूद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिवसभर काम करून अधिकाऱ्यांना विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून गुरुवारी रात्री उशिरा तो सोपवला आहे..मसुद्यात फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. या मसुद्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. मंत्रिमंडळात सहकाऱ्यांच्या सल्ल्यानंतर त्याला अंतिम रूप दिलं जाईल. त्यानंतर विधेयक पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात सोमवारी चर्चेसाठी संसदेत मांडलं जाईल अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.