Rahul Gandhi attacks Modi : 'मेट्रो, इंटरनेट, रस्ते बंद केले... पण पेपरफुटी थांबवू शकला नाहीत'; राहुल गांधींनी मोदी सरकारला पुन्हा डिवचलं

Rahul Gandhi latest news : काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केलेल्या कारवाईवर निशाणा साधत त्यांनी सोशल मीडियावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली..राहुल गांधी ट्वीट करत म्हणाले की, "मेट्रो बंद केली, रस्ते बंद केले, दुकाने बंद केली, इंटरनेट बंद केले, अन्नपुरवठाही बंद केला. आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरोधात सरकारने ही कठोर पावले उचलली. पण मोदीजी, एक गोष्ट मात्र तुम्ही बंद करू शकला नाहीत—पेपरफुटी.".Krishnaraj Mahadik Rahul Gandhi : 'राहुल गांधींना जराही समज नाही, संसदेत आवाज उठवा, रस्त्यावर आंदोलन करून जनतेला वेठीस धरू नये'; कृष्णराज महाडिकांची टीका.दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे NEET पेपरफुटीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी ही टीका केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने संवेदनशील भूमिका घ्यावी आणि परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही विरोधकांकडून सातत्याने केली जात आहे.दरम्यान, या आंदोलनामुळे देशभरात राजकीय वातावरण तापले असून सरकार आणि आंदोलकांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या फेऱ्याही सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.