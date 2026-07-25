देश

Rahul Gandhi attacks Modi : 'मेट्रो, इंटरनेट, रस्ते बंद केले... पण पेपरफुटी थांबवू शकला नाहीत'; राहुल गांधींनी मोदी सरकारला पुन्हा डिवचलं

Rahul Gandhi on paper leak : 'मेट्रो, इंटरनेट आणि रस्ते बंद केले, पण पेपरफुटी थांबवू शकला नाहीत,' अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. विद्यार्थी आंदोलन आणि पेपरफुटी प्रकरणावर त्यांनी सरकारला पुन्हा घेरले.
Rahul Gandhi attacks narendra Modi

Rahul Gandhi attacks narendra Modi

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Rahul Gandhi latest news : काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केलेल्या कारवाईवर निशाणा साधत त्यांनी सोशल मीडियावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

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