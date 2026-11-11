राष्ट्रपती भवनातील सुरक्षा रक्षकाच्या डोक्यात झाडली गोळी, गंभीर जखमी; रुग्णालयात उपचार सुरू

फटाके फोडण्यावरून झालेल्या वादात राष्ट्रपती भवनात तैनात असलेल्या अंगरक्षकाच्या डोक्यात गोळी झाडण्यात आली. सौरभ असं या जवानाचं नाव आहे. या घटनेत तो गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर मेरठमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यात ऐन दिवाळीत धक्कादायक रात्री धक्कादायक घटना घडली आहे. .रविवारी रात्री बागपत जिल्ह्यातील गोपालपूर खडाना गावात घडली. सौरभ हा राष्ट्रपती भवनात अंगरक्षक म्हणून तैनात आहे. दिवाळी साजरी करण्यासाठी तो दोन दिवसांची सुट्टी घेऊन गावी आला होता. रविवारी रात्री तो आपला भाऊ विनीत आणि मिंटू यांच्यासोबत घराबाहेर फटाके फोडत होता. त्याचवेळी गावातील धीरज आणि मोनू उर्फ प्रवीण यांनी फटाके फोडण्यावर आक्षेप घेतला..आसाममध्ये मोठा रेल्वे अपघात, एक्सप्रेसचे ६ डबे इंजिनसह रुळावरून घसरले; अनेक प्रवाशी जखमी.फटाके फोडण्यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये वाद सुरू झाला. सुरुवातीला फटाके फोडण्यावरून झालेल्या शाब्दिक वादाचं रूपांतर हाणामारीत झालं. सौरभच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार धीरज आणि मोनू यांनी शिवीगाळ करत मारहाण सुरू केली. त्यानंतर धीरजने देशी पिस्तुलातून गोळी झाडली. ही गोळी सौरभच्या डोक्यात लागली. गोळी लागल्याने तो रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला..घटनेनंतर सौरभला तातडीने बडौत येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आलं. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्याला मेरठला हलवण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर त्याला मेरठमधील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करून त्याच्या डोक्यातील गोळी बाहेर काढली. मात्र त्याची प्रकृती अजूनही गंभीर असून त्याला अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं आहे..सौरभच्या वडिलांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. त्यानुसार धीरज आणि मोनू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे कुटुंबीयांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. सौरभची २०२१ मध्ये राष्ट्रपतींच्या अंगरक्षक म्हणून भरती झाली होती. सध्या तो राष्ट्रपती भवनात कार्यरत आहे. दिवाळी साजरी करण्यासाठी तो सुट्टीवर गावी आला होता. मात्र फटाक्यांवरून झालेल्या वादामुळे त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार घेण्याची वेळ आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.