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राष्ट्रपती भवनातील सुरक्षा रक्षकाच्या डोक्यात झाडली गोळी, गंभीर जखमी; रुग्णालयात उपचार सुरू

Rashtrapati Bhavan Security Guard Shot दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात तैनात असणाऱ्या सुरक्षा रक्षकावर त्याच्या गावी गोळीबार करण्यात आलाय. या घटनेत सुरक्षा रक्षक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
Rashtrapati Bhavan Security Guard Shot

Rashtrapati Bhavan Security Guard Shot

Esakal

सूरज यादव
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फटाके फोडण्यावरून झालेल्या वादात राष्ट्रपती भवनात तैनात असलेल्या अंगरक्षकाच्या डोक्यात गोळी झाडण्यात आली. सौरभ असं या जवानाचं नाव आहे. या घटनेत तो गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर मेरठमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यात ऐन दिवाळीत धक्कादायक रात्री धक्कादायक घटना घडली आहे.

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