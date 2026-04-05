तुम्हीच लग्न करून मुलं का जन्माला का घालत नाही, शंकराचार्यांचा सरसंघचालक मोहन भागवतांना सवाल

हिंदूंची लोकसंख्येबाबत आणि अपत्ये जन्माला घालण्याबाबत याआधी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अनेकदा विधान केलंय. आता या विधानाचा समाचार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी घेतलाय. बरेलीत देवभूमी इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट इथं बोलताना शंकाराचार्यांनी तीन अपत्ये जन्माला घाला विधान करणाऱ्या मोहन भागवत यांनाच लग्न करण्याचा सल्ला दिलाय. शंकराचार्य म्हणाले की, मोहन भागवत आणि त्यांच्या प्रचारकांनी लग्न करावं आणि मुलं जन्माला घालून लोकसंख्या वाढवावी. Avimukteshwaranand takes dig at Mohan Bhagwat over remarks on population and family.लोकसंख्येची वाढ वेगानं होत आहे. सरकार लोकसंख्येचा स्फोट होत असल्याचं म्हणतंय आणि दुसऱ्या बाजूला हे लोक लोकसंख्या वाढवण्याची विधानं करतायत. जर लोकसंख्या वाढवण्याची इतकीच गरज असेल तर तुम्ही लग्न करून मुलं जन्माला का नाही घालत? इतरांवर का दबाव टाकताय. आधी स्वत: करा, नंतर इतरांना सांगा असंही शंकराचार्य म्हणाले..विहीर रस्त्याच्या मधोमध, कठडा मोठा असता तर दुर्घटना टळली असती; CM फडणवीसांनी दुर्घटनेवर व्यक्त केलं दु:ख.शंकाराचार्यांनी म्हटलं की, समाजाला दिशा देणाऱ्या लोकांनी स्वत:ही आयुष्यात त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत ज्याबाबत ते सल्ला देतात. जर हिंदुंची संख्या वाढण्याची चिंता आहे तर मोहन भागवत यांनीही लग्न करून मुलं जन्माला घालावीत. देशात धर्म आणि लोकसंख्येसारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर विधानं करण्याआधी आपल्या वागण्यावरही लक्ष द्यावं..समाजात संतुलन आणि सद्भावना राखली जावी. सत्ताधाऱ्यांना वाटतं की मी विरोधकांसोबत आहे. पण मी सांगेन की आमचं म्हणणं ऐकून घ्या. गो मातेच्या संरक्षणासाठी कायदा बनवा आम्ही तुमच्यासोबत उभा राहू. मी सत्ताधारी किंवा विरोधकांसोबत नाही. जे आमचं म्हणणं ऐकतील त्यांच्यासोबत मी असेन असंही शंकराचार्य म्हणाले..इराण इस्रायल अमेरिका युद्धावरही शंकाराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी प्रतिक्रिया दिली. युद्ध होतं तेव्हा दोन बाजू असतात एकीकडे न्याय आणि दुसरीकडे अन्याय असतो. जसं आज एका बाजूला अमेरिका आणि इस्रायल तर दुसऱ्या बाजूला इराण आहे. आश्चर्य म्हणजे जगातील बुद्धिवंत यावर मौन बाळगून आहेत. मानवतेविरोधात हा मोठा गुन्हा असल्याचं अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले.