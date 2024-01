Ayodhya: हनिमूनसाठी गोव्याला जायचं सांगून नेलं अयोध्येला! पत्नीनं दिला पतीला घटस्फोट

भोपाळ : हनिमूनसाठी गोव्याला जायचं सांगून अयोध्येला नेल्यानं मध्य प्रदेशातील भोपाळच्या एका महिलेनं घटस्फोटासाठी फॅमिली कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या विचित्र घटनेची चर्चा सध्या सोशल मीडियामध्ये सुरु आहे. या जोडप्याचं कोर्टाकडून समुपदेशन केलं जात आहे. एका रिलेशनशिप काऊन्सिलरनं याबाबत माहिती दिली आहे. (She was set for Goa honeymoon husband said Ayodhya it is she filed for divorce)