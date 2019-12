Christmas 2019 : जेव्हा जवान 'जिंगलबेल जिंगलबेल' गाणं म्हणतात... (Video)

काश्मीर : भारतीय जवान हे नेहमी सीमेवर आपल्या जीवाची बाजी लावून आपले संरक्षण करण्यासाठी सज्ज असतात. कुटूंबियांपासून दूर राहणाऱ्या जवानांच्या आयुष्यात खूप कमी आनंदाचे क्षण येतात. तरीही हे सगळेजण छोट्या-छोट्या गोष्टीत आनंद शोधण्याचा प्रयत्न करत असतात. भारतीय जवानांचा एक ख्रिसमसनिमित्तचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ बघून तुम्हालाही आनंद होईल.

भारतीय जवान हे काश्मीरजवळील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) नाताळ साजरा करताना या व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत. कोणताही जात-धर्म न पाळता सगळेजण पांढऱया रंगाचे ड्रेस घालून जोरजोराच जिंगलबेल जिंगलबेल गाणं म्हणत आहेत. त्यांचा उत्साह इतका आहे की आपणही जिंगलबेल जिंगलबेल गुणगुणू लागतो. या जवान बांधवांपैकी एकाने सांताक्लॉजचा पोशाख परिधान केला आहे व सर्वजण टाळ्या वाजवत, गाणी म्हणत नाताळ साजरा करत आहेत.

#WATCH Jawans celebrate Christmas on the Line of Control in Kashmir. (Source - Indian Army) pic.twitter.com/3Msg6s82iO

— ANI (@ANI) December 25, 2019