Government talks CJP : सोनम वांगचुकनी उपोषण सोडल्यानंतर मोठी घडामोड! कॉकरोच जनता पार्टीसोबत सरकार चर्चेला तयार, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय होणार?

Dharmendra Pradhan resignation : नीट (NEET) प्रश्नपत्रिका गैरव्यवहार प्रकरणावर आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेसाठी आज (२४ जुलै) दुपारी १२.३० वाजता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे बैठक होणार आहे. सरकारने तटस्थ स्थळी चर्चा घेण्याची CJPची मागणी मान्य केल्याची माहिती पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी दिली..सौरव दास म्हणाले, "चर्चेसाठी आम्हाला बोलावण्यात आले आहे. सरकारने तटस्थ स्थळी चर्चा घेण्याची आमची मागणी मान्य केल्याचा आम्हाला आनंद आहे. यासाठी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडियाची निवड करण्यात आली आहे.".नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावर कारवाई, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याच्या मागण्यांसाठी CJP गेल्या महिनाभरापासून जंतर-मंतर येथे धरणे आंदोलन करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात कठोर कायदा आणण्याची घोषणा केली असली, तरी परीक्षांमधील गैरव्यवहारांवर सरकारने करू शकणारी सर्वात कठोर कारवाई म्हणजे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून हटवणे, अशी भूमिका CJPने पुन्हा स्पष्ट केली आहे..Sonam Wangchuk: रुग्णालयातून सोनम वांगचुक यांचा पहिला व्हिडिओ, सरकारला दिला 'असा' प्रस्ताव, भावनिक प्रतिक्रिया समोर.दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारकडून मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतले. गुरुवारी (२३ जुलै) मध्यरात्री गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी वांगचुक यांची भेट घेऊन सरकारची भूमिका सांगितल्यानंतर त्यांनी उपोषण समाप्त करण्याची घोषणा केली.आज होणाऱ्या बैठकीत CJP आपल्या प्रमुख मागण्यांवर ठाम भूमिका मांडणार असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.