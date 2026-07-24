देश

Government talks CJP : सोनम वांगचुकनी उपोषण सोडल्यानंतर मोठी घडामोड! कॉकरोच जनता पार्टीसोबत सरकार चर्चेला तयार, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय होणार?

Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike : सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्यानंतर मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीसोबत सरकार चर्चेला तयार झाले असून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही चर्चा होणार आहे.
Government talks CJP Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike

Government talks CJP Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Dharmendra Pradhan resignation : नीट (NEET) प्रश्नपत्रिका गैरव्यवहार प्रकरणावर आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेसाठी आज (२४ जुलै) दुपारी १२.३० वाजता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे बैठक होणार आहे. सरकारने तटस्थ स्थळी चर्चा घेण्याची CJPची मागणी मान्य केल्याची माहिती पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी दिली.

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