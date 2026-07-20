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Sonam Wangchuk Hunger Strike Latest Update : 23 दिवसांनंतर 'त्या' तीन विद्यार्थ्यांचं उपोषण मागे; पण सोनम वांगचुक, CJP संस्थापक दिपके यांचं काय?

Why AISA Students Ended Their 23-Day Hunger Strike : जंतर-मंतरवरील AISA विद्यार्थ्यांनी २३ दिवसांचे उपोषण मागे घेतले. सोनम वांगचुक यांनी सरकारने शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी मान्य करून लेखी आश्वासन दिल्यास उपोषण सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे.
AISA students protest at Jantar Mantar

AISA students protest at Jantar Mantar

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) च्या तीन विद्यार्थ्यांनी तब्बल २३ दिवसांचे अनिश्चितकालीन उपोषण सोमवारी (ता. २०) मागे घेतले. मात्र, सफदरजंग रुग्णालयात दाखल असलेले पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक उपोषण सोडणार (AISA students hunger strike Jantar Mantar) का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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