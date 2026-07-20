Sonam Wangchuk Hunger Strike Latest Update : 23 दिवसांनंतर 'त्या' तीन विद्यार्थ्यांचं उपोषण मागे; पण सोनम वांगचुक, CJP संस्थापक दिपके यांचं काय?

नवी दिल्ली : जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) च्या तीन विद्यार्थ्यांनी तब्बल २३ दिवसांचे अनिश्चितकालीन उपोषण सोमवारी (ता. २०) मागे घेतले. मात्र, सफदरजंग रुग्णालयात दाखल असलेले पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक उपोषण सोडणार (AISA students hunger strike Jantar Mantar) का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..जंतर-मंतर येथे उपोषण करणाऱ्या नेहा, मनीष आणि अमीन या तीन विद्यार्थ्यांनी विविध नेते आणि मान्यवरांच्या विनंतीनंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. हे तिघेही AISA या विद्यार्थी संघटनेशी संबंधित आहेत. तसेच सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनीही उपोषण सोडल्याची माहिती मिळत आहे..AISA च्या माहितीनुसार, २३ दिवसांच्या उपोषणादरम्यान या तिन्ही विद्यार्थ्यांचे शरीराचे १२ टक्क्यांहून अधिक वजन घटले. रक्तातील साखरेची पातळी धोकादायकरीत्या कमी झाली होती आणि गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण झाल्यानंतरही त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले होते..संसद मोर्चाला सुरुवात! बॅरिकेड्सना वेल्डिंग, लाठीचार्ज ते सरकारकडून चर्चेची तयारी; जंतर मंतरवर आतापर्यंत काय घडलं?.दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० यांच्या विरोधात देशभर महिनाभराचे अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा AISA ने केली आहे..आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्याAISA चे कार्यकर्ते २८ जूनपासून जंतर-मंतर येथे अनिश्चितकालीन उपोषण करत होते. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची न्यायालयीन चौकशी आणि शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी यांचा समावेश आहे..सोनम वांगचुक उपोषण सोडणार?सोनम वांगचुक यांनी सोमवारी सकाळी संकेत दिले की, सरकारने शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि प्रश्नपत्रिका फुटीसारख्या घटनांची जबाबदारी स्वीकारल्यास ते उपोषण मागे घेण्यास तयार आहेत. मात्र, यासाठी त्यांनी काही अटीही मांडल्या आहेत..Sonam Wangchuk Health Update : CJP च्या संसदेवर मोर्चाआधी सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीबाबत मोठी अपडेट समोर, पत्नीची पुन्हा हायकोर्टात धाव.वांगचुक यांनी सांगितले की, सीजेपीचे नेतृत्व आणि ते स्वतः संसदेपर्यंत पोहोचल्यावर विविध राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याचे स्पष्ट आश्वासन द्यावे. तसेच, प्रकृतीमुळे संसदेत जाता आले नाही, तर विविध पक्षांचे खासदार आणि नेते यांनी सफदरजंग रुग्णालयात येऊन त्यांना लेखी किंवा स्पष्ट आश्वासन द्यावे, अशीही त्यांची मागणी आहे..वांगचुक यांनी सोशल मीडियावरील संदेशात म्हटले की, "सरकारने शिक्षण व्यवस्थेतील अलीकडील अपयशांची जबाबदारी स्वीकारल्यास मी २० जुलैपर्यंत माझे उपोषण सोडेन." याशिवाय, त्यांनी सफदरजंग रुग्णालयात आपल्याला "बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आले आहे" असा आरोपही केला आहे. मात्र, या आरोपांवर सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.