Sugar Price Drop in India : सणासुदीत साखर ४० रुपयांच्या खाली येणार? केंद्र सरकारची व्यापाऱ्यांच्या साखर साठवणुकीवरील मर्यादा

Sugar Price Reduction : साखरेच्या वाढलेल्या दरांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या साखर साठवणुकीवरील मर्यादा निम्म्यावर आणली आहे. या निर्णयामुळे साखरेची साठेबाजी आणि सट्टेबाजीला आळा बसून बाजारातील उपलब्धता वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, सध्या वाढलेले साखरेचे दर पुन्हा खाली येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दरम्यान आगामी काळात सणासुदीमध्ये साखर पुन्हा ३० ते ४० रुपयांवर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, १५ सप्टेंबर २०२६ पासून व्यापाऱ्यांना एका वेळी जास्तीत जास्त २ हजार क्विंटल साखरेचा साठा करता येणार आहे. ही मर्यादा ३० नोव्हेंबर २०२६पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांना ४ हजार क्विंटलपर्यंत साखर साठवण्याची परवानगी होती..एक्स-मिल दरात घटसाखरेच्या दरवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांनंतर एक्स-मिल साखरेच्या दरातही घट झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी सुमारे ७० रुपये प्रतिकिलो असलेला दर आता जवळपास ४५ रुपये प्रतिकिलोवर आला आहे. व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर मर्यादा आल्याने अतिरिक्त साठवणूक आणि सट्टेबाजी कमी होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे..३० दिवसांपेक्षा अधिक साठा ठेवता येणार नाहीनवीन नियमानुसार व्यापाऱ्यांना कोणत्याही ठिकाणी किंवा कोणत्याही वेळी २ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा करता येणार नाही. तसेच साखर प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ ती साठवून ठेवण्यासही मनाई करण्यात आली आहे..कोलकात्याला सवलतकोलकाता आणि विस्तारित महानगर क्षेत्रासाठी मात्र ४ हजार क्विंटलची साठा मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातून कोलकात्याला मोठ्या प्रमाणात साखरेचा पुरवठा होतो. तसेच पूर्व आणि ईशान्य भारतातील राज्यांना साखर पुरवठ्याचे ते महत्त्वाचे केंद्र असल्याने ही सवलत देण्यात आली आहे. साठा मर्यादेचे पालन होत आहे की नाही, यासाठी सरकारकडून साखरेच्या साठ्याची नियमित पाहणी आणि प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि दर नियंत्रणात आणणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.