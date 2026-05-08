West Bengal CM: बंगालमध्ये आता 'दीदी' नाहीतर 'दादा'चं राज्य! सुवेंदू अधिकारी नवे मुख्यमंत्री होणार, उपमुख्यमंत्री पदाबाबतही मोठा निर्णय

डाव्या आणि नंतर तृणमूल काँग्रेसच्या 'मा-माती-माणूस' या घोषणेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये अनेक दशकांपासून आपले स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने अखेर बंगालचा बालेकिल्ला जिंकला आहे. प्रचंड बहुमताने मिळालेल्या या ऐतिहासिक विजयामुळे सरकार स्थापनेचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. बंगालचे नेतृत्व राज्याचे शक्तिशाली नेते आणि 'भूमिपुत्र' सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडे सोपवले जाणार आहेत. मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. तर उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे..पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव निश्चित झाले आहे. सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. इतकेच नाही, तर अग्निमित्र पॉल आणि निशिथ प्रमाणिक हे उपमुख्यमंत्री असतील. पश्चिम बंगालमधील नवनिर्वाचित भाजप विधिमंडळ पक्षाने, ममता बॅनर्जी यांचा पराभव करणाऱ्या सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावाची मुख्यमंत्री म्हणून पुष्टी केली आहे. या बैठकीदरम्यान गृहमंत्री स्वतः निरीक्षक म्हणून उपस्थित होते. आता सुवेंदू उद्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. .बंगाल भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीनंतर, सुवेंदू अधिकारी सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांकडे आपला दावा सादर करण्याकरिता लवकरच राजभवनाकडे रवाना होतील. उद्या सकाळी ते मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीबाबतही चर्चा सुरू होती. ९ मे रोजी नवीन सरकारमध्ये सुमारे २६ ते २७ मंत्र्यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनीही कोलकाता येथे होणाऱ्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला हजेरी लावली. .सुवेंदूने गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या मतदारसंघांतून ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला आहे. २०२६ मध्ये, सुवेंदूने नंदिग्राममध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला होता; हे तेच नंदिग्राम आहे जिथे ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमधून कम्युनिस्टांना सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी आंदोलन केले होते. निकालानंतर, भवानीपूरच्या टीएमसी आमदाराने ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी ती जागा रिक्त केली. ममता बॅनर्जी यांनी ती पोटनिवडणूक जिंकली. यावेळीही, सुवेंदूने भवानीपूरमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला आहे.