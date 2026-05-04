तमिळगा वेट्री कळघम! थलपती विजयच्या पक्षाच्या नावाचा नेमका अर्थ काय? स्थापनेनंतर २ वर्षात थेट सत्ताधारी

पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत असलेल्या अभिनेता थलापती विजयच्या टीव्हीके पार्टीने तामिळनाडुत सत्ताधाऱ्यांचा सुपडा साफ केलाय. तामिळनाडुत एकहाती सत्ता मिळवण्यात थलापती विजयचा टीव्हीके पक्ष यशस्वी ठरला आहे. तामिळनाडुतत २३४ पैकी ११२ जागांवर सध्या टीव्हीके आघाडीवर आहे. विजयच्या टीव्हीके पक्षानं द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम या पक्षांना धक्का दिला आहे. .थलापती विजयने अभिनयात कारकिर्द गाजवल्यानंतर फेब्रुवारी २०२४मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. त्यानं प्रस्थापित पक्षांमध्ये न जाता स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. या पक्षाचं नाव त्यानं तमिलागा वेट्री कझगम असं ठेवलंय. या नावाचा अर्थही खास आहे..पडद्यावरील 'थलपती' आता सत्तेचा 'महानायक'! ५० वर्षांपूर्वीचा MGR चा इतिहास रिपीट करणार? ऐतिहासिक विजय तमिळनाडूत धडकी भरवतोय.विजयच्या पक्षाच्या नावात असलेले तिन्ही शब्द हे अर्थपूर्ण असे आहेत. यातला पहिलाच शब्द तमिळगा. तामिळ भाषेत तमिळगमचा अर्थ तामिळ संस्कृती आणि भौगोलिक क्षेत्र यासाठी वापरण्यात येतो. तामिलागा म्हणजे तामिळनाडूचा किंवा तामिळ भूमीचा. राज्यात तामिळनाडू की तमिळगम यावरून वादही झाला होता. तमिळगम हा शब्द प्राचीन आणि सांस्कृतिक मानला जातो. विजयने याच शब्दाचा वापर पक्षाच्या नावात करत आपण तमिळ संस्कृतीशी, परंपरेशी घट्ट जोडलेलो आहोत हेच सांगण्याचा प्रयत्न केला..टीव्हीकेमधील वेट्री या शब्दाचा अर्थ व्हिक्ट्री म्हणजेच विजय असा आहे. थलापती विजयचं नावही त्याने पक्षाच्या नावात येण्यासाठी वेट्री या शब्दाचा वापर केलाय. तर शेवटचा कळघम हा शब्द तामिळनाडुच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो..तामिळनाडूत सध्याचे दोन प्रादेशिक पक्ष असलेले डीएमके आणि एआयडीएमके या दोन्हींच्या नावातही कळघम हा शब्द आहे. या शब्दाला राजकीय वारसा आहे. पेरियार यांनी सुरु केलेल्या द्रविडी चळवळ आणि आत्मसन्मान याच्याशी संबंधित हा शब्द आहे. याच शब्दाचा पक्षाच्या नावात समावेश करून आपणही द्रविडी चळवळीतच असल्याचं सांगण्याचा प्रयत्न विजयचा आहे. कळघम शब्दाचा अर्थ संघटना, संस्था किंवा पक्ष असा होतो..विजयच्या तमिलागा वेट्री कळघम या पक्षाच्या नावाचा मराठी अर्थ तामिळनाडू विजय पक्ष किंव तमिळ भूमीतली विजयी संघटना असा घेता येईल. प्रादेशिक अस्मिता विजयच्या या पक्षाच्या नावात आहे. तामिळ लोकांसाठी आणि त्या लोकांच्या विजयाची भावना यातून व्यक्त केलीय. सध्याच्या प्रस्थापित द्रविडी परंपरेलाच अधुनिक पद्धतीने आता विजय पुढे नेण्याची आशा जनतेला आहे.