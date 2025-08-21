Maharashtra Latest News Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर

नागपुरात दिवसभराच्या विश्रांतीनंतर विजांचा कडकडाटसह पावसाला सुरूवात झाली आहे. आज हवामान विभागाकडून पावसाचा अंदाज नव्हता मात्र स्थानिक वातावरणामुळे पावसाच्या सरी असल्याचं बोललं जातं आहे. नागपुरात काही भागात जोरदार पाऊस तर काही भागात हलक्या स्वरूपाचा पावसाच्या सरीला सुरूवात झालीय. सकाळपासून पावसाने विश्रांती घेतल्यानं उन्हामुळे उकाडा जाणवत होता, पण रात्रीच्या सुरू झालेल्या सरीने काहीसा दिलासा मिळाला..काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या मातोश्री कमलाबाई यांचं परवा निधन झालं होतं. त्यानंतर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विजय वडेट्टीवार यांच्या निवावासस्थानी जाऊन सांत्वनपर भेट घेतली. नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना मुंबईकडे रवाना होण्याआधी अजित पवारांनी ही सांत्वन पर भेट घेतली..अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील वडुले येथील एका शेतकऱ्याने राज्य शासनाला जबाबदार धरत आत्महत्या केल्याची घटना घडली. बाबासाहेब सुभाष सरोदे (वय ४४) असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून विषारी औषध घेऊन स्वतःच्या शेतात आत्महत्या केली. आत्महत्या पूर्वी या शेतकऱ्याने व्हिडिओ तयार करून कर्जबाजारीपणा बद्दल आणि आपल्या आत्महत्येला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व राज्य सरकारला जबाबदार धरले आहे. .जालना जिल्हयातील अंबड शहरातील शारदानगर येथील वास्तव्यास असलेले सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक उत्तमराव विठ्ठलराव शिंदे यांना बुधवारी (ता.21) सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास पोलिस असल्याची खोटी बतावणी करत रोख रक्कमसह सोन्याचे दागिने काढून घेत लुटल्याची घटना घडली आहे. .नवी दिल्लीः तमिळनाडूतील नऊ ठिकाणांवर राष्ट्रीय तपास संस्थेने छापे घातल्याची माहिती गुरुवारी अधिकृत सूत्रांनी दिली. या कारवाई दरम्यान एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पॉप्युलर फ्रंट आॅफ इंडिया (पीएफआय) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेशी निगडित रामलिंगम हत्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. समाजात दरारा निर्माण करण्यासाठी तसेच सामाजिक सौहार्द बिघडविण्यासाठी २०१९मध्ये रामलिंगम यांची पीएफआयच्या सदस्यांकडून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. कारवाईदरम्यान ‘एनआयए’ने कोडाईकॅनल येथील एका हॉटेलचा मालक इम्थथुल्ला याला अटक केली. त्याने २०२१ पासून आपल्या हॉटेलमध्ये फरार घोषित आरोपींना जाणीवपूर्वक आणि स्वेच्छेने आश्रय दिला, असा आरोप संस्थेच्या निवेदनात करण्यात आला आहे. यावेळी त्याच्याकडून आक्षेपार्ह साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे..तब्बल दीड वर्ष पोलिसांना चकवणारा दरोड्यातील मुख्य आरोपी अखेर माटुंगा पोलिसांच्या जाळ्यात सापडला आहे.17 डिसेंबर 2023 रोजी मध्यरात्री दादरहून लोअर परळकडे जाणाऱ्या टॅक्सी प्रवाशांवर दरोडा टाकून 35 किलो कास्टिंग गोल्ड आणि गोल्ड फायलिंग डस्ट, किंमत अंदाजे ₹27 लाख, लंपास करण्यात आले होते. या प्रकरणी सात आरोपींना यापूर्वीच अटक झाली असली तरी मुख्य आरोपी निलेश अखिलेश श्रीवास्तव (32, टिटवाळा, ठाणे) हा फरार होता. तो गेटअप बदलून आणि मोबाईल बंद ठेवून उत्तर भारतातील विविध ठिकाणी लपून बसला होता. मात्र तांत्रिक तपास व गुप्त बातमीदारांच्या मदतीने माटुंगा पोलिसांच्या पथकाने त्याला अखेर ताब्यात घेतले.या यशस्वी कारवाईसाठी माटुंगा पोलिसांच्या पथकाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कौतुक केले आहे..२३ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबरदरम्यान गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी देण्याची राज्य सरकारने घोषणा केली आहे..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटमधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचं आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या आधुनिक गोदामाच्या लोकार्पणाचा सोहळा संपन्न झाला..रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या बनावट बातम्यांबद्दल अधिकृत स्पष्टीकरण दिलं आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं (NHAI) स्पष्ट केलं आहे की देशभरातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवरील टोल नाक्यांवर दुचाकी वाहनांकडून कोणतंही शुल्क आकारलं जात नाही..नाशिकमधील गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग घटवण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये गोदावरीचा पूर ओसरण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी झाल्याने धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला रामकुंड, गोदा घाट परिसरात गोदावरीची पाणी पातळी घटली आहे. दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेच्या खालीपर्यंत पुराचं पाणी ओसरलं आहे. सद्यस्थितीत गंगापूर धरणातून ५५२९ क्यूसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग करण्यात येतोय..खैरतोडीवरील निर्बंध शिथिल केल्यानंतर तालुक्यात जमिनमालकांच्या संमतीशिवाय खैर चोरून नेण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. कादवण येथे खैरचोरीचे प्रकरण ताजे असतानाच भिंगलोळी येथील वीज महावितरण कंपनीचे पावरहाऊसचे परिसरातील खैराची दिवसाढवळ्या चोरी झाली. हा प्रकार २० ऑगस्ट रोजी उघडकीस आला आहे..तालुक्यातील खेडी लिहा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेची इमारत पूर्णपणे मोडकळीस आली असून, कोणत्याही क्षणी इमारत कोसळण्याचा धोक्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..विधीमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीची खोपोली ते कुसगाव या मिसिंगलिंक प्रकल्पास भेटसार्वजनिक उपक्रम समितीचे अध्यक्ष आमदार राहुल कुल यांच्या नेतृत्वाखाली समितीच्या सदस्यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील 'खोपोली ते कुसगाव मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचा आढावा घेतला.या भेटीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर. उपस्थित होते. .खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग केल्याने मुठा नदीचं रौद्र रूपपुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील drone मधून घेतलेली ही दृश्यसध्या खडकवासला धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहेपाण्याच्या विसर्गामुळे मुठा नदीचे पात्र ओवर फ्लो झालेड्रोन मधून दिसणारा भिडे पूल पूर्णपणे पाण्याखाली.पुणे रेल्वे स्थानकावर चोऱ्या करणाऱ्या मोठ्या टोळीच्या प्रमुखाला पोलिसांनी दिल्लीतून घेतलं ताब्यातरेल्वेमध्ये चोऱ्या करणाऱ्या रमेश उर्फ मोठा असं ताब्यात घेतलेल्या आरोपीचे नावआरोपी रमेश हा पुणे रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांना मदत करण्याच्या बहाना करत पुणे रेल्वे स्थानक आणि मिरज रेल्वे स्थानकावर अनेक चोऱ्या केल्या होत्या.आरोपीने दहा तोळ्यापेक्षा अधिक सोनं चोरलं होतं.याचा तपास रेल्वे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस करत असताना पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली होती आणि पोलिसांना आरोपी रमेशच्या दिल्लीतून ताब्यात घेतलं आहे.अधिक तपास रेल्वे पोलिस करत आहेत..अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने लक्षवेध आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, मराठा, धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवून जातीय तेढ रोखावा, दुध,कांदा,कापूसदर वाढवावा, अतिवृष्टी झाल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करावा तसेच निवडणुका बॅलेट पेपर वरच घेण्यात याव्यात अशा विविध मागण्यांसाठी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष राजेश परकाळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारला जाग यावी यासाठी भजन कीर्तन आंदोलन करण्यात आले. जर सरकारने याची तत्काळ दखल घेतली नाही तर यापुढे मंत्र्यांच्या गाड्या, घरासमोर लक्षवेध आंदोलन करण्याचा इशारा राजेश परकाळे यांनी दिला आहे..नगर रस्त्यावर शास्त्रीनगर चौकात रस्त्याच्या मधोमध मानवी हाडाचा सांगाडा सापडला .पोलिसांकडून या सांगाड्या संदर्भात तपास सुरुरस्त्याच्या मधोमध सांगाडा पडल्याने वाहतूक कोंडी.- छगन भुजबळांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आढावा बैठकीला सुरुवात - बैठकीला सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित - पालकमंत्री नसलो तरी जिल्ह्यातील मंत्री म्हणून बैठक घेण्याचा अधिकार, भुजबळांचं स्पष्टीकरण - कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यानंतर ६ दिवसातच भुजबळांकडून कुंभमेळ्याचा आढावा- १५ ऑगस्टला कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतली होती आढावा बैठक- सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या काही महिन्यांवर आल्यानंतर देखील अजून सिंहस्थांच्या कामांना प्रारंभ नाही - परराज्यातील ठेकेदारांना सिंहस्थाच्या कामात पर राज्यातील ठेकेदारांना कामं दिल्याचा देखील होतोय आरोप- सिंहस्थ ची कामे सुरू होत नसल्याने भुजबळ यांनी देखील व्यक्त केली नाराजी - या सर्व पार्श्वभूमीवर भुजबळांच्या सिंहस्थ आढावा बैठकीला महत्व.धाराशिव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांच्या दालनासमोर आम आदमी पार्टीच्या वतीने जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमधील भौतिक सुविधांच्या अभावाच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी करत "झोपा काढा" हे प्रतीकात्मक आंदोलन करण्यात आलय. जिल्ह्याच्या विकासाचा मार्ग फक्त शिक्षणातूनच सुकर होऊ शकतो, हे सर्वश्रुत असतानाही नगरपरिषद प्रशासन,जिल्हा प्रशासन व शासनाकडून सरकारी शाळांच्या मूलभूत गरजांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आलाय.आम आदमी पार्टीच्या वतीने शाळा पाहणीदरम्यान नगरपरिषद शाळांमध्ये स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पिण्याचे पाणी,परिसर स्वच्छता, खेळाचे मैदान यांसारख्या किमान सोयींचा गंभीरपणे अभाव असल्याचे निदर्शनास आल्याने या विरोधात झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलय..हिंजवडी परिसरातील आयटी कंपनीतील 82 कोटी रुपयांच्या डेटाची चोरी केली अन् कंपनी काढून बेकायदेशीर वेबसाईट विकल्या याप्रकरणी तीन माजी कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. हिंजवडी आयटी नगरीतील फ्युचरीइम टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड या नामांकित कंपनीतील माजी कर्मचाऱ्यांनी गोपनीय सोर्स कोड आणि सॉफ्टवेअर सोल्युशन ची माहिती चोरून, तब्बल 82 कोटी रुपयांचे कंपनीचे नुकसान केले आहे, ही घटना एप्रिल 2024 ते ऑगस्ट 2025 या कालावधी मध्ये घडली होती, याप्रकरणी कंपनीचे व्यवस्थापकीय अधिकारी दत्तात्रय प्रभाकर काळे यांनी पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या सायबर पोलिसांत फिर्याद दिली होती. ही चोरी कंपनीमधीलच माझी तीन कर्मचाऱ्यांनी आणि एका महिलेने मिळून केली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती..शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी नांदेडमध्ये संभाजी ब्रिगेडने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा यासह विविध मागण्यांसाठी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संभाजी ब्रिगेडने थाळीनाद आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा पुढे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संभाजी ब्रिगेडने दिला आहे. या आंदोलनात संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संभाजी ब्रिगेडकडून लक्षवेध आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबरोबरच मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, या मागण्यांसाठी संभाजी ब्रिगेडने जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले आहे. आमच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास राज्यभरातून संभाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते मंत्रालयावर धडक देणार असल्याचा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे सुदर्शन तारक यांनी दिला आहे..पुणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे उजनी धरणातून तब्बल 1 लाख 41 हजार 600 क्युसिक विसर्गाने पाणी भीमा नदीत सोडले जात असून नदीकाठच्या सर्व गावांना प्रशासनाने सावधानतेचा इशारा दिलेला आहे. गेल्या दोन दिवसापासून पुणे परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे वरील सर्व धरणांचे पाणी मुळा-मुठा आणि इंद्रायणी मार्फत उजनी धरणाकडे येत असल्याने आधीच 103% भरलेल्या उजनी धरणात पाणी साठवायला जागा उरलेली नाही. यातच सध्या उजनी धरणाकडे तब्बल एक लाख 77 हजार क्युसेक विसर्गने पाणी येत असल्याने उजनी धरणातून सोडण्यात येणारा पाण्याचा विसर्ग अजूनही वाढू शकणार आहे. या पाण्यामुळे उजनी धरणाच्या खालच्या बाजूस असलेल्या पंढरपूर सारख्या शहराला पुराचा धोका बसू लागला असून नदीकाठच्या काही नागरी वसाहतीत पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग अजून दहा ते वीस हजार क्यूसेखने वाढवावा लागणार असून धरणाकडे येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात हा विसर्ग प्रशासनाला ठेवावा लागणार आहे..फिजीचे पंतप्रधान सितिवेनी राबुका २४-२६ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी सुलुएती राबुकाही असतील. .नाशिकमध्ये शासकीय कंत्राटदारांनी काढली सरकारची अंतयात्रा.. प्रलंबित बिले निघत नसल्याने कंत्राटदार आक्रमक. शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची बिले थकीत असल्याने राज्यातील लाखो शासकीय कंत्राटदार हतबल झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व विभागाचा थकीत बिलांचा आकडा 90 हजार कोटीच्या वर जाऊन पोहोचल्याच कंत्राटदार संघटनांकडून सांगितले जात असून शासनाने आमची फसवणूक केल्याचा आरोपही ते करतायत. .इंडिया अलायन्सचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.राष्ट्रवादी काँग्रेस-एससीपीचे प्रमुख शरद पवार, सपा खासदार राम गोपाल यादव, द्रमुक खासदार तिरुची शिवा, शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत आणि इतर अनेक आघाडीचे नेते देखील नामांकनाच्या वेळी उपस्थित होते..विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले आहे. पुढील कारवाई कधी होईल याकडे लक्ष लागले आहे..केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्लीतील नवीन संसद भवनात अर्थ मंत्रालयाशी संलग्न सल्लागार समितीची बैठक घेतली. .बाळासाहेब थोरात पोलिसांवर संतापले...थोरातांचा पोलिसांना इशारा...मोर्चेकऱ्यांच्या गाड्या शहराबाहेर अडवू नका...आमच्या लोकांना मोर्चास्थळी येऊद्या...पोलिस कुणाचे घरगडी नाही...कुणाच्या सांगण्यावरून गाड्या अडवता?..गाड्या त्वरित सोडा...निषेध सभेच्या सुरूवातीलाच थोरातांचा पोलिसांना इशारा....मुंबईत रस्ते तेवढेच पण लोकसंख्या वाढत आहे अशी माहिती माध्यमांशी बोलतांनी राज ठाकरे यांनी दिली आहे..राज ठाकरे यांनी आज फडणवीसांची भेट घेऊन महत्वाच्या विषय़ांवर चर्चा केली. अशी माहिती माध्यमांशी बोलतांनी राज ठाकरे यांनी दिली आहे. .माजी आमदार बाबाजानी दुर्रानी यांच्या उपस्थितीमध्ये परभणी तालुक्यातील पेडगाव येथील ग्रामपंचायत सदस्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. माजी आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षातून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आता त्यांचे समर्थक देखील परभणी जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने काँग्रेसमध्ये दाखल होत आहेत त्यामुळे राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसत आहे..पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यासाठी वरदायिनी ठरलेले उजनी धरण १०४ टक्के भरले असून उजनी धरणातून विसर्ग वाढवून १ लाख २६ हजार ६०० क्युसेक इतका करण्यात आला आहे. यामुळे पंढरपूरमध्ये पुरस्थिती निर्माण होऊ शकते,.नाशिक जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरु असून गोदावरी नदीला पूर आला आहे, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. .मुंबई-गोवा महामार्ग गणेशोत्सवाच्या काळात अवजड वाहनासांठी बंद राहणार आहे, 23 ऑगस्ट ते 28 ऑगस्ट दरम्यान हा महामार्ग बंद रहाणार आहे..सांगली जिल्ह्यातील नदीकाठच्या नागरिकांना कळविण्यात येते की, कोयना आणि वारणा धरणांमधील विसर्गात घट करण्यात आलेली आहे. कोयना धरणातून सकाळी 6.00 वाजता विसर्ग 82,100 क्यूसेक इतका करण्यात आला. तर वारणा धरणातून 15,369 क्यूसेक इतका करण्यात आला आहे. नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे व प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माहिती दिली आहे. .मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. नागरिकांच्या समस्याबाबत ही भेट असणार असल्याची माहिती मिळत आहे. .पुण्यातील हडपसर परिसरातील शिंदे वस्तीत म्हशींचे गोठे आहेत. त्या भागातून जाणाऱ्या रस्त्यावर शेण साठविले जात असल्याचं महापालिका प्रशासनाच्या पाहणीत आढळून आले होते. या प्रकरणी तीन दूधविक्रेत्यांवर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .गेल्या आठवड्याभरापासून मुंबईसह उपनगरांमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मुंबईला पाणी पुरवठा करणारे ७ तलाव जवळपास पूर्ण क्षमतेनं भरले आहेत. तलावांमध्ये सध्या ९५ टक्क्यांच्या वर पाणी असल्याची माहिती बीएमसीकडून देण्यात आलीय. २०२४ आणि २०२३ या वर्षांत आजच्याच दिवशी असलेल्या पाणीसाठ्याच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त असल्याचंही सांगण्यात आलं..कोल्हापुरात पंचगंगा नदीची पाणीपातळी धोका पातळीपेक्षा फक्त ३ इंच खाली आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. ८ राज्य मार्ग, ३४ प्रमुख जिल्हा मार्ग, १४ जिल्हा मार्ग आणि ३० ग्रामीण भागातील वाहतूक बंद झालीय. कोल्हापूर पन्हाळा मार्गावर केर्लीजवळ पाणी आल्यानं हा मार्ग बंद झाला आहे. वाहतूक वाठारमार्गे वळवण्यात आली आहे..सांगलीत कृष्णा नदीने इशारा पातळी ओलांडली असून धोका पातळीकडे वाटचाल सुरू आहे. यामुळे शहरातील सखल भागात पाणी आलं आहे. पाणी आलेल्या ठिकाणच्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात येत आहे. प्रशासनानं सतर्क राहण्याचं आवाहन केलंय..आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपने कोकणात मोर्चेबांधणाला सुरुवात केलीय चिपळूणमधून प्रशांत यादव तर सिंधुदूर्गमधील युवा नेतृव विशाल परब यांचा भाजप मध्ये पक्ष प्रवेश झालाय. आगामी निवडणूका स्वबळावर लढण्याचे संकेत देखील भाजच्या काही नेत्यांनी दिलेत त्यामुळे कोकणात भाजप वाढवण्यासाठी हे दोन्ही जिल्ह्यातील पक्ष प्रवेश महत्वाचे मानले जात आहेत विशाल परब यांनी पक्षाशी बंडखोरी केल्यानंतर त्यांच्यावर पक्ष कारवाई देखील झाली होती मात्र पुन्हा ते स्वगृही परतलेत रत्नागिरीत भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांच जोरदार स्वागत देखील करण्यात आलय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 