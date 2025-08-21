देश

Maharashtra Latest News Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर

Breaking Marathi News live Updates 21 August 2025 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
सूरज यादव
Updated on

नागपुरात विजांचा कडकडाटसह पावसाला सुरूवात

नागपुरात दिवसभराच्या विश्रांतीनंतर विजांचा कडकडाटसह पावसाला सुरूवात झाली आहे. आज हवामान विभागाकडून पावसाचा अंदाज नव्हता मात्र स्थानिक वातावरणामुळे पावसाच्या सरी असल्याचं बोललं जातं आहे. नागपुरात काही भागात जोरदार पाऊस तर काही भागात हलक्या स्वरूपाचा पावसाच्या सरीला सुरूवात झालीय. सकाळपासून पावसाने विश्रांती घेतल्यानं उन्हामुळे उकाडा जाणवत होता, पण रात्रीच्या सुरू झालेल्या सरीने काहीसा दिलासा मिळाला.

