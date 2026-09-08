Vadodara Mumbai Expressway : महाराष्ट्रातून दिल्ली अन् जयपूर गाठणे होणार सोपे! वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवेचा 'हा' मार्ग वाहतुकीसाठी सज्ज; PM मोदींच्या हस्ते उद्घाटन

नवी दिल्ली : वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या दोन महत्त्वाच्या विभागांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवारी (ता.८) करण्यात आले. या मार्गामुळे गुजरातमधील सुरत, नवसारी, भरूच आणि अंकलेश्वरसह दिल्ली, जयपूर, कोटा, रतलाम आणि मुंबईकडे जाणारी वाहतूक अधिक वेगवान होणार (Vadodara Mumbai Expressway route and connectivity) आहे..वडोदरा ते नवसारी या सुमारे ३७९ किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गापैकी आतापर्यंत जवळपास १५० किलोमीटरचा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. मंगळवारी वडोदरा-भरूच-अंकलेश्वर तसेच सुरत-नवसारीदरम्यानचा किम-एना-गांदेवा विभागही वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात आला. दक्षिण गुजरातमधील वलसाड-वापी तसेच महाराष्ट्रातील पालघर, विरार आणि जेएनपीटीकडे जाणाऱ्या भागांचे काम सध्या सुरू आहे. संपूर्ण वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्ग २०२७-२८ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे..सुरतजवळील किम इंटरचेंज ते एना इंटरचेंजदरम्यानचा सुमारे ३६ किलोमीटरचा किम-एना विभाग ८ सप्टेंबरपासून कार्यान्वित झाला आहे. तर एना इंटरचेंज ते नवसारीजवळील गांदेवा-खरेल इंटरचेंजपर्यंतचा सुमारे २७.५ किलोमीटरचा गांदेवा-एना विभागही सुरू करण्यात आला आहे. दोन्ही विभाग मिळून सुमारे ६३.५ किलोमीटर लांबीचा आठपदरी, प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग तयार झाला आहे. गुजरातमधील या दोन्ही विभागांच्या बांधकामासाठी सुमारे ७,६८९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत..सुरत-नवसारीला थेट वेगवान जोडणीनवीन द्रुतगती मार्गामुळे सुरत, किम, कडोदरा, बारडोली आणि नवसारी या भागांना जलद आणि वाहतूक कोंडीमुक्त कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. वडोदरा, भरूच, अंकलेश्वर आणि किम-सुरत-नवसारी हा महत्त्वाचा पट्टा द्रुतगती मार्गाने जोडला गेल्याने अहमदाबादपासून नवसारीपर्यंत वेगवान मार्गिका उपलब्ध झाली आहे..या मार्गामुळे जुन्या मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील (NH-48) वाहतुकीचा भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः दक्षिण गुजरातमधील बंदरे आणि औद्योगिक केंद्रांपर्यंत मालवाहतूक अधिक जलद होण्यास मदत होईल. सुरत, दाहेज, अंकलेश्वर आणि हाजिरा येथील वस्त्रोद्योग, हिरे आणि रासायनिक उद्योगांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. प्रवासाचा वेळ आणि इंधनाचा खर्चही कमी होण्याची शक्यता आहे..Kharge Rally Controversy : मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या रॅलीनंतर 'शुद्धीकरण' वाद पेटला! राज्यभरातून 80 तक्रारींनंतर पोलिसांचं मोठं पाऊल, काय आहे नेमकं प्रकरण?.दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाशी महत्त्वाची जोडणीवडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्ग हा सुमारे १,३५० किलोमीटर लांबीच्या दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचा महत्त्वाचा भाग आहे. या संपूर्ण कॉरिडॉरला NE-4 म्हणूनही ओळखले जाते. दिल्लीतील DND, सोहना, कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) आणि वडोदरा या भागांना जोडणाऱ्या या मार्गामुळे उत्तर भारतापासून गुजरात आणि महाराष्ट्रापर्यंतची कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम होणार आहे..दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग हरियाणासह राजस्थानमधील दौसा आणि कोटा, मध्य प्रदेशातील रतलाम व मंदसौर तसेच गुजरातमधील दाहोद, गोधरा आणि वडोदरा या भागांतून जातो. वडोदरा-विरार-जेएनपीटी विभाग पूर्ण झाल्यानंतर वडोदरा, सुरत, नवसारी, वापी आणि विरारमार्गे मुंबई तसेच नवी मुंबईतील जेएनपीटी बंदरापर्यंत थेट द्रुतगती कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार आहे..विविध द्रुतगती मार्गांशी जोडणीवडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्ग अनेक महत्त्वाच्या महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांना जोडला जाणार आहे.अहमदाबाद-वडोदरा द्रुतगती मार्ग : वडोदरा येथे हा मार्ग NE-1 शी जोडला जाणार असल्याने अहमदाबाद आणि गांधीनगरला जलद कनेक्टिव्हिटी मिळेल.KMP आणि DND फ्लायवे : दिल्ली-एनसीआरमधील वेस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेसवे (KMP) आणि DND फ्लायवेशी जोडणी झाल्याने उत्तर भारतातील वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल.बांदीकुई-जयपूर जोडणी : राजस्थानमधील जयपूरला दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाशी थेट जोडणी मिळणार आहे.फरिदाबाद-जेवर विमानतळ जोडणी : दिल्ली-एनसीआरमधून नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होणार आहे.इंदूर-उज्जैन जोडणी : मध्य प्रदेशातील माळवा प्रदेश द्रुतगती मार्गाच्या नेटवर्कशी जोडण्यासाठी गरोठ-उज्जैन-इंदूर या चारपदरी मार्गिकेचा उपयोग होणार आहे.समृद्धी आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाशी जोडणी : महाराष्ट्रात वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्गाची मुंबई-नागपूर समृद्धी द्रुतगती मार्ग तसेच मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाशी महत्त्वाची जोडणी होणार आहे. अमाणे, विरार आणि जेएनपीटी परिसरातून ही कनेक्टिव्हिटी विकसित केली जाणार आहे..उद्योग आणि वाहतुकीला मिळणार चालनावडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्गामुळे गुजरात आणि महाराष्ट्रातील औद्योगिक पट्ट्यांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. बंदरे, औद्योगिक केंद्रे, बाजारपेठा आणि प्रमुख शहरांदरम्यान मालवाहतूक अधिक जलद झाल्याने लॉजिस्टिक खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच जुन्या महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी करून प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहतुकीसाठी अधिक वेगवान पर्याय उपलब्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.