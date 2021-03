West Bengal Assembly Election : "लवकरच भारतही मोदींच्या नावानं ओळखला जाईल"; ममता बॅनर्जींचा हल्लाबोल

West Bengal Assembly Election 2021 : पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता चांगलाच रंगला आहे. राज्यात लसीकरणादरम्यान मोदींचा फोटो वापरल्याबद्दल निवडणूक आयोगानं भाजपाला फटकारल्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही भाजपावर सडकून टीका केली. ही कोविड लस नव्हे, मोदी लस आहे, अशा शब्दांत ममतांनी मोदींवरही जोरदार हल्ला चढवला. तसेच भारतही लवकरच मोदींच्या नावाने ओळखला जाईल असा खोचक टोला लगावला.

He got his picture on the vaccine (certificates), it's not a COVID vaccine, it's a Modi vaccine. He has colleges in his name, stadiums in his name, vaccine in his name. It's just a matter of time, he will soon rename India after his name: West Bengal CM Mamata Banerjee in Kolkata pic.twitter.com/xqSFLNOXUv

— ANI (@ANI) March 8, 2021