बंगालमध्ये २० जागांवरून सुरू झालेला वाद निकालात कोणाच्या पथ्यावर? पाहा TMC आणि भाजपची स्थिती

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल समोर आल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठा बदल पाहायला मिळतो आहे. भारतीय जनता पक्षाने अनपेक्षितपणे दमदार कामगिरी करत पहिल्यांदाच बंगालमध्ये विजयाचा झेंडा रोवला आहे. या विजयामुळे राजकीय समीकरणे बदलली असली, तरी निवडणुकीदरम्यान चर्चेत असलेल्या मतदार यादीच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेची भूमिका काय होती, हा प्रश्न आता केंद्रस्थानी आला आहे..एसआयआर दरम्यान, ज्या २० मतदारसंघांत सर्वाधिक नावांची छाननी करून ती वगळण्यात आली होती, त्या ठिकाणचे निकाल विशेष लक्षवेधी ठरले आहे. या २० पैकी तब्बल १३ जागांवर तृणमूल काँग्रेसने विजय मिळवला आहे. तर भाजपला ६ आणि काँग्रेसला केवळ १ जागा मिळाली. यामुळे मतदार याद्यांमधील बदलांचा निकालांवर किती परिणाम झाला, याबाबत चर्चा रंगली आहे..मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक नावे वगळली गेल्याचे दिसून आले. समशेरगंज येथे ७४,७७५, लालगोला येथे ५५,४२० आणि भगवानगोला येथे ४७,४९३ मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. मात्र, या तिन्ही ठिकाणी तृणमूल काँग्रेसनेच विजय मिळवला. तसेच फरक्का येथे काँग्रेस, तर जंगीपूर, रतुआ आणि करंदीघी येथे भाजपने बाजी मारली आहे..एकूण चित्र पाहिले असता, २९४ पैकी २९३ जागांसाठी झालेल्या मतमोजणीत भाजपने २०६ जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. फाल्टा मतदारसंघात पुनर्मतदान होणार असून काही ठिकाणी मतमोजणी अद्याप सुरू आहे..दरम्यान, SIR प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली होती. अंतिम मतदार यादीत सुमारे ६०.०६ लाख मतदारांची छाननी करण्यात आली होती. त्यापैकी २७.१६ लाख नावे वगळण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. या सगळ्या घडामोडींमुळे बंगालच्या राजकारणात चर्चांना उधाण येण्याची शक्यता आहे.