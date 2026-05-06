Vande Mataram Equal Status : बंगालमधील विजयानंतर मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 'वंदे मातरम'ला आता राष्ट्रगीताचा दर्जा; अपमान केल्यास थेट तुरुंगवास

Vande Mataram Equal Status : पश्चिम बंगालमधील विजयानंतर केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत 'वंदे मातरम' संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत 'वंदे मातरम'ला राष्ट्रगीत 'जन गण मन'च्या तोडीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तसेच, राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून या गीताचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे..या निर्णयानुसार, बंकिमचंद्र चटर्जी (Bankim Chandra Chatterjee) यांनी रचलेले 'वंदे मातरम' आता राष्ट्रगीताप्रमाणेच नियम व निर्बंधांच्या कक्षेत येईल. त्यामुळे या गीताचा अपमान करणे, त्याच्या गायनात अडथळा आणणे किंवा जाणीवपूर्वक अवमानकारक वर्तन केल्यास शिक्षा होऊ शकते. सध्या राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीताच्या अपमानासाठी लागू असलेले कायदेच या गीतालाही लागू करण्यात येणार आहेत..Congress Muslim Candidates Success : काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांत मुस्लिम सर्वाधिक; आसाम ते केरळपर्यंत 'मुस्लिम' उमेदवारांचाच स्ट्राइक रेट जबरदस्त!.कायद्यातील संभाव्य बदलप्रस्तावित दुरुस्तीअंतर्गत, संबंधित कायद्याच्या कलम ३ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार, राष्ट्रगीताच्या गायनात व्यत्यय आणणाऱ्या किंवा गोंधळ निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीस तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. वारंवार गुन्हा केल्यास किमान एक वर्षाची शिक्षा निश्चित आहे. या पार्श्वभूमीवर 'वंदे मातरम'लाही समान कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे..संसदेत आधीपासूनच चर्चागेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये 'वंदे मातरम'च्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त संसदेत विशेष चर्चा झाली होती. यावेळी अनेक सदस्यांनी या गीताला राष्ट्रगीतासमान दर्जा देण्याची मागणी केली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या वक्तव्यात या गीताला भूतकाळात राजकीय कारणांमुळे दुय्यम स्थान दिल्याचा उल्लेख केला होता..Kerala Election Results : डाव्यांचा शेवटचा बालेकिल्लाही ढासळला! केरळमध्ये 'माकप'चा दारुण पराभव; राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही धोक्यात.मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सरकारी उपक्रमयावर्षी जानेवारीमध्ये गृह मंत्रालयाने 'वंदे मातरम'च्या सादरीकरणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्यानुसार, महत्त्वाच्या सरकारी कार्यक्रमांमध्ये या गीताच्या सर्व सहा कडव्यांचे गायन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समारोपावेळी संसदेत दोन्ही सभागृहांमध्ये 'वंदे मातरम'चे संपूर्ण गायन करण्यात आले..राजकारणातही मुद्दापश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान 'वंदे मातरम' हा एक प्रमुख राजकीय मुद्दा ठरला. भारतीय जनता पक्षाने (Bharatiya Janata Party) या गीताला बंगाली अस्मिता आणि राष्ट्रवादाचे प्रतीक म्हणून पुढे केले. पक्षाने १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यभरात सामूहिक गायन, पदयात्रा आणि विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले. तसेच, बंकिमचंद्र चटर्जी यांच्या वारशावरही विशेष भर देण्यात आला.