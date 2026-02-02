DMart नव्हे, आता 'She Mart'! महिलांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; नेमकी योजना काय?

What is SHE Mart Yojana? - स्वयंपाकघरातील भांडी, किराणा सामान, अन्नपदार्थ, कपडे, घरगुती वस्तू अशा अनेक गरजेपयोगी गोष्टी परवडणाऱ्या दरात डीमार्टमध्ये सहज मिळून जातात. डीमार्टमध्ये मिळणाऱ्या सर्व गोष्टी इतर दुकानांपेक्षा कमी किमतीत सहज उपलब्ध होतात. यामुळे लोक दूरदूरून त्या खरेदी करण्यासाठी येतात. अशातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये 'SHE MART'ची घोषणा केली आहे. .नुकतेच अर्थसंकल्प २०२६ जाहीर झाले. यामध्ये अनेक गोष्टींच्या घोषणा करत आल्या. यामध्ये औषध, मोबाइल फोन, अपघात विमा, वैद्यकीय उपकरणे यांसह अनेक गोष्टी स्वस्त करण्यात आल्याची घोषणा केली. तर दारू, भंगार, गुटखा अशा गोष्टींचे दर वाढवण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच २०२६ च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे..Mumbai Pune Hyderabad Bullet Train : मुंबई-पुणे-हैद्राबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर 'इतके' स्टेशन्स असणार, तुमचे शहर यादीत आहे का ?.सरकारने महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 'लाडकी बहीण योजना' सुरु केली आहे. तर आता या बहिणींना लखपती दीदी करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. अशातच आता, सरकारने या महिलांना लहान कर्जांपुरते मर्यादित न ठेवता स्वतः उद्योजक बनवायचे ठरवले आहे. यासाठी 'SHE मार्ट' (स्वयं-मदत उद्योजक) सुरू केले जात आहे. यामध्ये महिलांना त्यांच्या स्वतःच्या ब्रँडचा किंवा त्यांनी स्वतः तयार केलेले साहित्य विकता येणार आहे..'शी-मार्ट' योजना म्हणजे काय?'शी-मार्ट' हे केवळ एक लहान दुकान नसून ग्रामीण महिलांनी चालवलेले एक आधुनिक रिटेल आउटलेट असेल. हे एका क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन अंतर्गत काम करेल. म्हणजेच अनेक गावांमधील स्वयं-मदत गट संयुक्तपणे एक मोठे स्टोअर किंवा मार्ट चालवतील. या मार्टमध्ये, गावातील महिलांनी स्वतःच्या हातांनी बनवलेल्या सर्व गोष्टी मिळतील. उदाहरणार्थ भाज्या, हस्तकला, लोणचे-पापड, हाताने बनवलेले साबण, मसाले तसेच अनेक विशेष वस्तू..Union Budget 2026 : मुंबईत ग्रोथ हबसाठी ५ हजार कोटी, तर मेट्रोसाठी १७०२ कोटी.दरम्यान, महिलांना 'शी-मार्ट' अंतर्गत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणार 'नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा' द्वारे मदत केली जाईल. ज्यामध्ये सोप्या अटींवर कर्ज आणि अनुदान मिळेल, असे सरकारने अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे. यामुळे महिलांच्या कर्जाचे ओझे कमी होईल आणि त्यांना त्यांचे व्यवसाय वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करता येईल. तसेच शी-मार्ट्समुळे केवळ महिलांचे उत्पन्न वाढणार नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.