Rahul Gandhi Mohammad Irfan : कोण आहे हा मोहम्मद इरफान? राहुल गांधी भेटायला थेट घराकडं गेल; म्हणाले, 'देशाची खरी ताकद युवा'

Viral Youth Mohammad Irfan : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी सोमवारी NEET पेपरफुटी आंदोलनादरम्यान चर्चेत आलेल्या मोहम्मद इरफानची भेट घेतली. जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनात संविधानाची प्रस्तावना वाचल्यानंतर इरफान सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला होता..राहुल गांधी यांनी इरफानसोबतचे फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर करत त्याचे कौतुक केले. त्यांनी लिहिले की, "आज इरफानची भेट झाली. दिल्लीतील एका वस्तीतून पुढे आलेला हा तरुण आपल्या परिस्थितीपेक्षा खूप मोठा विचार करणारा आहे."पुढे राहुल गांधी म्हणाले की, इरफानची संविधानाविषयीची समज, देशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि शिकण्याची जिद्द हे भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे येथील युवक असल्याचे दाखवते..Rahul Gandhi:गुजरातमध्ये दलितांवरील अत्याचारात वाढ:राहुल गांधी, भाजप सरकारच्या कार्यकाळात तिरस्कार,भेदभावात वाढ!.त्यांनी असेही म्हटले की, इरफानसारखे लाखो तरुण हेच देशाची खरी आशा आहेत. "जिज्ञासू, संवेदनशील आणि आपल्या अधिकारांसोबतच कर्तव्यांचीही जाणीव असलेले हेच तरुण भारताचे भविष्य आहेत," असे राहुल गांधी यांनी नमूद केले.उल्लेखनीय म्हणजे, दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे NEET पेपरफुटीविरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान मोहम्मद इरफान यांनी संविधानाची प्रस्तावना वाचल्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर त्यांच्या भूमिकेची आणि संविधानाविषयीच्या जाणिवेची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.