Samay Raina YouTube show : समय रैना आहे तरी कोण?, एक वर्ष युट्यूब शो बंद ८ कोटींचं नुकसान; Gen -z चाहता डिजिटल दुनियेत वेगळी ओळख

Samay Raina Show : स्टँड-अप कॉमेडियन आणि यूट्यूबर समय रैना याने आपल्या नव्या स्टँड-अप स्पेशल 'स्टिल अलाइव' मधून आयुष्यातील अत्यंत कठीण काळाबद्दल स्पष्टपणे भाष्य केले आहे. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' या शोभोवती निर्माण झालेल्या वादानंतर तब्बल वर्षभराने तो पुन्हा एक नवा कार्यक्रम घेऊन आला आहे. त्याचे वर्षभरात सुमारे ८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा त्याने केला आहे..समयने सांगितले की, या वादामुळे त्याला मोठ्या प्रमाणावर चौकशी, टीका आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला. या वादाची सुरुवात शोच्या एका रेकॉर्ड केलेल्या भागातून झाली. त्यामध्ये यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया याने केलेल्या एका अनुचित विनोदाचा क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आणि विविध राज्यांत अनेक यूट्यूबर्स व क्रिएटर्सविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले..'सगळं सुरळीत होतं, पण नंतर सगळं बिघडलं'वादापूर्वीच्या काळाची आठवण सांगताना समय म्हणाला, "माझं आयुष्य खूप छान सुरू होतं. प्रत्येक यूट्यूब व्हिडिओला ५ ते ६ कोटी व्ह्यूज मिळत होते. प्रत्येक रील, पॉडकास्टमध्ये माझी चर्चा होती. मी सगळ्यांच्या थंबनेलमध्ये होतो. प्रत्येक सेलिब्रिटी मला भेटू इच्छित होता. इतर कॉमेडियन माझ्यावर जळत होते. त्यांना माझ्यासारखा कंटेंट बनवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता. त्या काळात मला स्वतःला बादशाह असल्यासारखं वाटत होतं.".याच दरम्यान त्याने अमेरिकेतील मोठ्या स्टँड-अप टूरची घोषणा केली होती. या टूरसाठी ५० हजारांहून अधिक तिकिटांची विक्री झाली होती. मात्र वादामुळे या यशावर पाणी फिरले. एका शोपूर्वी त्याला बॅकस्टेजवर अॅन्झायटी अटॅकही आल्याचे त्याने सांगितले, तरीही तो स्टेजवर गेला.धमक्या आणि अपमानजनक संदेशया संपूर्ण प्रकरणात त्याला अनेक धमक्या व अपमानजनक संदेशही मिळाल्याचे समयने उघड केले. तसेच, टूरदरम्यान न्यायालयीन कारवाईसाठी हजर राहावे लागले असते, तर शो रद्द करावे लागण्याची भीतीही त्याला होती असे त्याने नव्या कार्यक्रमादरम्यान भाष्य केलं..कोण आहे समय रैना, डिजिटल दुनियेत वेगळी ओळखसमय रैना हा भारतातील लोकप्रिय स्टँड-अप कॉमेडियन, यूट्यूबर आणि कंटेंट क्रिएटर म्हणून ओळखला जातो. जम्मू येथे जन्मलेल्या समयने आपल्या वेगळ्या विनोदी शैलीमुळे अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केले आहे. लॉकडाऊन काळात ऑनलाइन बुद्धिबळ (चेस) लाईव्ह स्ट्रीम्सद्वारे त्याला मोठी लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर त्याने यूट्यूबवर स्टँड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट आणि लाईव्ह इंटरॅक्शनच्या माध्यमातून स्वतःची वेगळी ओळख तयार केली..समयच्या कॉमेडीत सटायर, डार्क ह्यूमर आणि दैनंदिन जीवनातील अनुभवांचा प्रभाव दिसून येतो. त्याच्या या शैलीमुळे विशेषतः तरुणांमध्ये त्याची मोठी फॅन फॉलोइंग तयार झाली आहे. डिजिटल माध्यमांवर सातत्याने नवे प्रयोग करत समय रैना हा आजच्या घडीला भारतीय कॉमेडी क्षेत्रातील एक चर्चेचा विषय ठरला आहे.