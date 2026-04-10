Samay Raina YouTube show : समय रैना आहे तरी कोण?, एक वर्ष युट्यूब शो बंद ८ कोटींचं नुकसान; Gen -z चाहता डिजिटल दुनियेत वेगळी ओळख

stand-up comedian Samay Raina : तरुणांचा आवडता युट्यूबर समय रैना याचा शो बंद; ८ कोटींचं नुकसान. त्याच्या यशोगाथेबद्दल आणि लोकप्रियतेबद्दल वाचा सविस्तर.
youth favorite YouTuber India Samay Raina

Sandeep Shirguppe
Samay Raina Show : स्टँड-अप कॉमेडियन आणि यूट्यूबर समय रैना याने आपल्या नव्या स्टँड-अप स्पेशल ‘स्टिल अलाइव’ मधून आयुष्यातील अत्यंत कठीण काळाबद्दल स्पष्टपणे भाष्य केले आहे. ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या शोभोवती निर्माण झालेल्या वादानंतर तब्बल वर्षभराने तो पुन्हा एक नवा कार्यक्रम घेऊन आला आहे. त्याचे वर्षभरात सुमारे ८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा त्याने केला आहे.

