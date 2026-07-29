Parliament News: १२-१२ तास काम करूनही बोलायला ३ मिनिटंच देताय; भडकलेले खासदार सभापतींना म्हणाले, तुम्ही १ दिवसाचे मुख्यमंत्री होतात...

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात दोन्ही सभागृहाचं कामकाज सुरू झालं आहे. पहिला आठवडा पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलन आणि त्यावर चर्चा यामुळे कामकाज होऊ शकलं नव्हतं. लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चेवेळी गदारोळ झाला. यातच लोकसभा खासदाराला बोलण्यासाठी फक्त तीन मिनिटं दिल्यानं खासदार नाराज झाले. त्यांनी मी तीन मिनिटं बोलणार नाही असं सांगत नाराजी व्यक्त केली. यावर पीठासीन सभापतींनी खासदाराला समाजवण्याचा प्रयत्न केला..राजस्थानच्या नागौर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार हनुमान बेनीवाल यांना बोलण्यासाठी ३ मिनिटांचा वेळ दिला होता. त्यावर नाराजी व्यक्त करताना बेनीवाल यांनी पीठासीन सभापती जगदंबिका पाल यांच्या मुख्यमंत्री कार्यकाळाचा उल्लेख करत त्याची तुलना हिंदीतील नायक चित्रपटाशी केली..पीएचडी स्कॉलर ज्योतीचा विद्यापीठ कॅम्प्समध्ये शॉक लागून मृत्यू; कुटुंबाला १६ लाखांची नुकसान भरपाई आणि भावाला नोकरीची घोषणा.सभापती पाल यांनी बेनीवाल यांना बोलण्यासाठी पुकारताच तीन मिनिटाचा वेळ दिल्याचंही सांगितलं. त्यावेळी पाल म्हणाल्या की, हनुमानजी तुम्ही तुमचं म्हणणं ३ मिनिटात सांगा. यावर नाराज झालेल्या खासदार बेनीवाल यांनी बोलण्यास नकार दिली. तीन मिनिटात बोलणार नाही असं स्पष्ट केलं..बेनीवाल यांच्या नाराजीवर सभापती पाल यांनी म्हटलं की, तुम्ही बोलायला सुरू तर करा. यावर हनुमान बेनीवाल यांनी तुम्ही काँग्रेसला वेळ द्या. आम्ही १२ - १२ तास बसतो आणि काम पूर्ण करतो, तरी ३ आणि ५ मिनिटं देताय असं म्हटलं. बेनीवाल यांच्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी बोलणार होते..जंतर मंतरवर आम्ही रील बनवायला गेलो नव्हतो. वेगवेगळ्या ठिकाणी लढाई लढली. जो नेता सभागृहापासून रस्त्यापर्यंत लढतो त्याला तरी वेळ दिला पाहिजे. आम्ही अपेक्ष करतो की तुम्ही एक दिवसाचे मुख्यमंत्री झाला होता तेव्हा उत्तर प्रदेशात चांगली व्यवस्था केली होती. तो नायक नावाचा चित्रपटही आला होता असं बेनीवाल म्हणाले. जगदंबिका पाल यांना १९९८मध्ये अचानक मुख्यमंत्री बनवलं होतं. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली होती. पण कोर्टाच्या निर्णयानंतर ३१ तासात पद सोडावं लागलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.