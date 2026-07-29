देश

Parliament News: १२-१२ तास काम करूनही बोलायला ३ मिनिटंच देताय; भडकलेले खासदार सभापतींना म्हणाले, तुम्ही १ दिवसाचे मुख्यमंत्री होतात...

Parliament Winter Session संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बोलायला ३ मिनिटांचाच वेळ दिल्यानं भडकलेल्या खासदाराने थेट सभापतींना त्यांच्या एक दिवसाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाची आठवण करून दिली.
Member of Parliament speaking during a Parliament session

MP questions Speaker over speaking time

Esakal

सूरज यादव
Updated on

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात दोन्ही सभागृहाचं कामकाज सुरू झालं आहे. पहिला आठवडा पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलन आणि त्यावर चर्चा यामुळे कामकाज होऊ शकलं नव्हतं. लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चेवेळी गदारोळ झाला. यातच लोकसभा खासदाराला बोलण्यासाठी फक्त तीन मिनिटं दिल्यानं खासदार नाराज झाले. त्यांनी मी तीन मिनिटं बोलणार नाही असं सांगत नाराजी व्यक्त केली. यावर पीठासीन सभापतींनी खासदाराला समाजवण्याचा प्रयत्न केला.

Loading content, please wait...
India
parliament
loksabha
Parliament monsoon session
Rajya Sabha
Lok Sabha
paper leak news India