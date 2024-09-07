ganesh food recipe

Ganesh Chaturthi 2025 : मोदकासाठी तांदूळ दळायचे विसरले, टेंशन नका घेऊ, तांदूळ भिजवून करा उकडीचे मोदक

Ganesh Chaturthi 2025: तांदूळ दळून आणून त्यापासून मोदक बनवण्यापेक्षा तुम्ही या पद्धतीने अगदी सहज घरच्या घरी हे मोदक बनवू शकता.
Ganesh Chaturthi 2025
सकाळ वृत्तसेवा
गणेश चतुर्थी 2025 मध्ये तांदळाचे मोदक बनवण्यासाठी तांदूळ दळायचे विसरले तरी काळजी करू नका. दक्षिण भारतीय पद्धतीने तांदूळ भिजवून उकडीचे मोदक बनवता येतात. तांदूळ भिजवून, वाटून, वाफवून आणि नारळ-गुळाच्या सारणासह मोदक तयार करता येतात. ही पद्धत सोपी असून घरच्या घरी मोदक बनवण्यास उपयुक्त आहे.

Ganesh Chaturthi 2025 : कोकणात गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. कोकणात गणपतीची एक वेगळीच मजा असते. बाप्पाच्या नैवेद्याला अनेक प्रकारचे पदार्थ असतात. त्यातही एक पदार्थ म्हणजे तांदळाचे मोदक. तांदळापासून बनवलेले पांढरे शुभ्र उकडीचे मोदक हे जगभर प्रसिद्ध झाले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार करता इकडे गव्हापासून मोदक बनवले जातात. पण गणपती बाप्पासाठी आता पांढऱ्या शुभ्र तांदळाचे मोदक बनवण्याची क्रेझ वाढली आहे. (Modak Recipe)

Ganesh Chaturthi 2025
तांदळाच्या उकडी पासून मोदक बनवण्यासाठी दोन-तीन दिवस आधीच तयारी करावी लागते. तांदूळ भिजवून ते दळून आणावे लागतात. आणि पिठापासून उकड काढून त्याच्यापासून मोदक बनवले जातात. पण घाईगडबडीत तुम्ही तांदूळ दळून आणायचे विसरले असाल तर काळजी करू नका.

अखंड तांदळापासूनही मोदक बनवता येतात. त्यासाठी तुम्हाला साउथ इंडियन रेसिपी वापरावी लागणार आहे. दक्षिण भारतात तांदळापासून अनेक प्रकारचे पदार्थ बनवले जातात. त्यांचे नाष्टाचे पदार्थ जगप्रसिद्ध आहेत. इडली, डोसा, उत्तप्पा बनवण्यासाठी तांदूळ भिजत घालावे लागतात. हीच ट्रिक आपण उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी वापरणार आहोत.

Ganesh Chaturthi 2025
तांदूळ दळून आणून त्यापासून मोदक बनवण्यापेक्षा तुम्ही या पद्धतीने अगदी सहज घरच्या घरी हे मोदक बनवू शकता. ते कसे बनवायचे हे पाहुयात.

साहित्य

तांदूळ, तूप, वेलची पूड, सुंठ पूड, नारळ, गुळ, ड्रायफ्रूट्स

Ganesh Chaturthi 2025
कृती

सर्वप्रथम तांदूळ स्वच्छ धुऊन भिजत घाला. आठ तासांनी तांदळातील पाणी काढून जेवढे तांदूळ होतील तितकेच पाणी घालून ते बारीक वाटून घ्या.

आता गॅसवर एक कढई ठेवून त्यामध्ये पाणी घाला. आता या कढईत एक जाळी ठेवून पाणी उकळायला ठेवा. दुसरीकडे एक भांडे घेऊन त्यामध्ये तूप आणि मीठ टाका आणि या भांड्यात आपण वाटून घेतलेली तांदळाची पेस्ट टाका.

Ganesh Chaturthi 2025
आता हे भांड कढईत ठेवून तांदळाचे मिश्रण ढवळत रहा. पाच ते दहा मिनिटांच्या वेळातच तुम्हाला या भांड्यातील पीठ घट्ट होत आहे असं दिसेल. पूर्ण घट्ट होईपर्यंत तुम्ही हे ढवळत रहा आणि शेवटी पाच मिनिटे वाफ काढून घ्या.

आता परातीला तूप लावून हे पीठ परातीत घेऊन चांगले मळून घ्या. सारणासाठी बारीक केलेला नारळ तुपावर परतून घ्या. यामध्ये बारीक किसलेला गूळ, ड्रायफूट्स, वेलची पूड, सुंठ पूड घाला.

आता हाताला तूप किंवा तेल लावून पिठाच्या गोळ्याची चांगली पातळ पारी बनवून घ्या. आता या पारीमध्ये सारण भरून त्याला पाकळ्या पाडून मोदक बनवून घ्या. मोदक तयार झाले की पुन्हा एक वाफ काढा. अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्ही तांदळाचे कोरडे पीठ नसतानाही मोदक बनवू शकता.

Q

प्रश्न: तांदूळ भिजवून उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी किती वेळ तांदूळ भिजवावे?

A

उत्तर: तांदूळ साधारणपणे ४-५ तास भिजवावे. रात्रभर भिजवल्यास पीठ अधिक मऊ आणि गुळगुळीत होते.

Q

प्रश्न: भिजवलेल्या तांदळापासून मोदकाची उकड कशी तयार करावी?

A

उत्तर: भिजवलेले तांदूळ बारीक करून मिक्सरमध्ये वाटून घ्या. नंतर त्यात पाणी आणि मीठ घालून मंद आचेवर शिजवून उकड तयार करा.

Q

प्रश्न: मोदकाच्या उकडीसाठी तांदळाचे प्रमाण आणि पाण्याचे प्रमाण किती असावे?

A

उत्तर: १ वाटी तांदळासाठी साधारण १.५ ते २ वाट्या पाणी वापरा. उकड शिजवताना पाण्याचे प्रमाण हळूहळू समायोजित करा.

