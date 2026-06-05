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India Nepal Dispute: भारताचं महत्त्व नेपाळला उमगलं! तणावानंतर आता मैत्रीचा हात; बालेन शाहांनी वाढवला राजनैतिक संवाद

India Nepal border dispute: नेपाळसोबतच्या संबंधांमध्ये एक नवीन उत्साह दिसून येत आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी गेल्या काही दिवसांत आपले दोन सर्वात महत्त्वाचे राजदूत भारतात पाठवले आहेत.
India Nepal border dispute

India Nepal border dispute

ESakal

Vrushal Karmarkar
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नेपाळच्या नवीन राजकीय व्यवस्थेत आणि भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये एक लक्षणीय बदल दिसून येत आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांचा भारत दौरा अशा वेळी होत आहे. जेव्हा नॅशनल इंडिपेंडंट पार्टीचे प्रमुख रवी लामिछाने यांनीही नुकताच नवी दिल्ली दौरा केला होता. अल्पावधीत दोन उच्चस्तरीय नेपाळी नेत्यांचे भारतात आगमन हे या गोष्टीचे द्योतक मानले जात आहे की, काठमांडूमधील नवीन सत्ताधारी भारताचे महत्त्व पूर्णपणे ओळखत आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

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