India Nepal Dispute: भारताचं महत्त्व नेपाळला उमगलं! तणावानंतर आता मैत्रीचा हात; बालेन शाहांनी वाढवला राजनैतिक संवाद

नेपाळच्या नवीन राजकीय व्यवस्थेत आणि भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये एक लक्षणीय बदल दिसून येत आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांचा भारत दौरा अशा वेळी होत आहे. जेव्हा नॅशनल इंडिपेंडंट पार्टीचे प्रमुख रवी लामिछाने यांनीही नुकताच नवी दिल्ली दौरा केला होता. अल्पावधीत दोन उच्चस्तरीय नेपाळी नेत्यांचे भारतात आगमन हे या गोष्टीचे द्योतक मानले जात आहे की, काठमांडूमधील नवीन सत्ताधारी भारताचे महत्त्व पूर्णपणे ओळखत आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत..नेपाळमधील सत्तांतरानंतरचा हा भारताचा पहिला अधिकृत मंत्रीस्तरीय दौरा आहे. यापूर्वी, सत्ताधारी नॅशनल इंडिपेंडंट पार्टीचे प्रमुख रवी लामिछाने यांनी नवी दिल्लीला भेट देऊन भारतीय नेतृत्वाशी विस्तृत चर्चा केली होती. परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांचा दौरा हा या संवादातील एक पुढचे पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे. सत्तेवर आल्यानंतर नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी पारंपरिक राजकीय शैलीपेक्षा वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. .Nepal Customs Duty: भारतातून आणलेल्या सामानावरील शुल्क सवलत वाढली! नेपाळ सरकारचा मोठा निर्णय; सीमेलगतच्या नागरिकांना मोठा फायदा.त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, सुरुवातीच्या टप्प्यात ते प्रामुख्याने देशांतर्गत प्रशासन, प्रशासकीय सुधारणा आणि आर्थिक आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करतील. त्यांनी आपल्या पहिल्या वर्षात परदेश प्रवास टाळण्याचाही निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा नाही की, नेपाळने आपला सर्वात महत्त्वाचा शेजारी असलेल्या भारतापासून स्वतःला दूर केले आहे. याउलट बालेन शाह सरकार नवी दिल्लीत सातत्याने प्रमुख नेते आणि प्रतिनिधी पाठवून संवाद प्रक्रिया अधिक मजबूत करत असल्याचे दिसते..नेपाळच्या राजकारणातील उदयास येत असलेली नवी पिढीदेखील या बदलाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. नेपाळी संसदेत मोठ्या संख्येने तरुण खासदार आहेत, ज्यांचा दृष्टिकोन पारंपरिक राजकीय विचारांपेक्षा वेगळा आहे. असे असूनही, नेपाळच्या नव्या नेतृत्वाने भारतासोबतच्या संबंधांबाबत एक व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. यामुळेच सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच भारतासोबतच्या राजकीय आणि राजनैतिक संबंधांचा वेग वाढला आहे..रवी लामिछाने यांच्या अलीकडील भारत दौऱ्याकडे याच संदर्भात पाहिले गेले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपच्या इतर वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. या बैठकांमध्ये द्विपक्षीय संबंध, आर्थिक सहकार्य आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या दौऱ्यातून भारतासोबत विश्वासपूर्ण आणि सक्रिय संवाद कायम ठेवण्याची नेपाळच्या नव्या नेतृत्वाची इच्छा दिसून आली. आता परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांच्या दौऱ्यामुळे ही प्रक्रिया आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. .India-Nepal Dispute: बालेन शाहांवर दबाव वाढला, तरीही शांत; पण नेपाळ सरकारने सीमा वाद मिटवण्यासाठी उचललं पाऊल.परराष्ट्र धोरणाच्या पातळीवर, यातून असा महत्त्वाचा संदेशही जातो की नेपाळचे नवीन सरकार भारतासोबत नियमित संपर्क ठेवण्याला प्राधान्य देते. दक्षिण आशियाई राजकारणात भारत आणि नेपाळचे संबंध केवळ राजनैतिकच नव्हे, तर सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आणि सामाजिकही आहेत. त्यामुळे, प्रादेशिक स्थिरतेसाठी दोन्ही देशांमधील निरंतर संवाद अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. तज्ञांच्या मते, नेपाळच्या नव्या नेतृत्वाला आर्थिक विकास, व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमध्ये भारताची महत्त्वाची भूमिका समजते. .दुसरीकडे, भारत नेपाळमधील उदयोन्मुख राजकीय पिढीसोबत संबंध दृढ करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. अलिकडच्या वर्षांत चीनने नेपाळमध्ये आपली आर्थिक आणि राजकीय उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु असे असूनही, कोणत्याही नेपाळी सरकारला भारताचे भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व दुर्लक्षित करणे कठीण आहे. म्हणूनच, एका नव्या राजकीय दृष्टिकोनासह सत्तेवर आलेले बालेन शाह हे देखील भारतासोबत मजबूत संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी निरंतर संवादाचा मार्ग निवडत आहेत..India Nepal Border Dispute : लिपुलेख-कालापानी वादात चीनची एन्ट्री? भारताने नेपाळला सुनावले; द्विपक्षीय यंत्रणा असताना तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही!.परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांचा भारत दौरा हा याच व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून पाहिला जात आहे. या दौऱ्यावरून हे दिसून येते की, नेपाळचे नवीन सरकार देशांतर्गत स्तरावर नवीन कार्यशैली आणि नवोपक्रमांचा पाठपुरावा करत असले तरी, ते भारतासोबतच्या मजबूत आणि स्थिर संबंधांना प्राधान्य देत आहे. अल्पावधीत दोन प्रमुख राजकीय राजदूतांचे नवी दिल्लीत आगमन, हे या गोष्टीचा पुरावा आहे की, बदलत्या नेपाळला भारताच्या महत्त्वाची पूर्ण जाणीव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.