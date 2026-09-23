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Thailand Ganeshotsav : ढोल-ताशांचा गजर, भक्तिगीते अन् गणेश विसर्जन मिरवणूक; बँकॉकमध्ये रंगला गणेशोत्सव

Over 5,000 Indian and Thai Devotees Participate : दोन दिवसांच्या या सोहळ्यात भारतीय आणि थाई समुदायातील ५ हजारांहून अधिक नागरिक सहभागी झाले; ढोल-ताशांच्या गजरात गणेश विसर्जन मिरवणूकही काढण्यात आली.
Thailand Ganeshotsav

Thailand Ganeshotsav

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विश्व हिंदू परिषद असोसिएशन, थायलंड (VHP Thailand) यांच्या वतीने आयोजित १९वा गणेश महोत्सव बँकॉकमधील निमिबुत्र स्टेडियम, नॅशनल स्टेडियम येथे उत्साहात संपन्न झाला. दोन दिवस चाललेल्या या महोत्सवात भारतीय तसेच थाई समुदायातील ५ हजारांहून अधिक नागरिक आणि भक्तांनी सहभाग घेतला.

महोत्सवादरम्यान पारंपरिक धार्मिक विधी, भक्तिगीते, संगीत आणि नृत्य यांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला थायलंडमधील भारताचे राजदूत पुनीत अग्रवाल यांच्यासह भारत आणि थायलंडमधील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

Thailand Ganeshotsav
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VHP Thailandच्या अध्यक्ष वैशाली तुषार उरूमकर यांनी उपस्थित मान्यवर आणि भक्तांचे स्वागत केले. गणेश महोत्सवाच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती आणि परंपरा जपण्यासोबतच भारत आणि थायलंडमधील सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्याचा संदेश देण्यात आला.

ढोल-ताशांच्या गजरात विसर्जन मिरवणूक

महोत्सवाच्या समारोपानिमित्त भव्य गणेश विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आली. ढोल-ताशांचा गजर आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात भारतीय आणि थाई नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. पारंपरिक वेशभूषा आणि सांस्कृतिक सादरीकरणामुळे मिरवणुकीला विशेष रंगत आली.

Thailand Ganeshotsav
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महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनासाठी VHP Thailandच्या कार्यकारिणी सदस्य, विश्वस्त, स्वयंसेवक, प्रायोजक आणि देणगीदारांचे आभार मानण्यात आले.

‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या भावनेतून आयोजित करण्यात आलेला हा गणेश महोत्सव भारतीय संस्कृती आणि परंपरेचे दर्शन घडवणारा ठरला. तसेच भारत आणि थायलंडमधील सांस्कृतिक मैत्रीला जोडणारा एक महत्त्वाचा सोहळा म्हणून त्याकडे पाहिले गेले.

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