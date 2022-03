महिलांनी तंदुरूस्त आणि फिट राहण्यासाठी योग्य आहार घेणे गरजेचे आहे. साठीनंतर स्वत:ला सुदृढ ठेवणे जास्त गरजेचे असते. अशावेळी पोषण तत्वांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. जसजसे वय वाढते तशी आपल्या शरीरात (Body) पोषकतत्वांची कमतरता दिसून येते. त्यामुळे सांधेदुखी, उच्च रक्तदाब, तसेच आरोग्यविषयक (Health) इतर समस्या उद्धभवात. तरूणवयात गोड, मसालेदार आणि जंक फूड खाल्ले जाऊ शकते. पण, वृद्धापकाळात असे पदार्थ शरीरासाठी योग्य नसतात. त्यामुळे वयानुसार महिलांचा आहार (Food) कसा असावा, हे माहिती असणे गरजेचे आहे.

अल्पवयीन मुली- अल्पवयीन मुलींच्या शारीरिक- मानसिक विकासासाठी शरीराला अधिक पोषण मूल्यांची गरज असते. अशावेळी पौष्टीक आहार हा प्राधान्य असणे गरजेचे आहे. या वयात शरीरातील आवश्यक घटकांच्या कमतरतेमुळे हार्मोन्सचे असंतुलन होण्याचा धोका असतो. जो शरीरातील अनेक कार्यांसाठी जबाबदार असतो. यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात. अनियमित पाळी हे याचे सर्वात मोठे लक्षण आहे. तसेच हिमोग्लोबीनही कमी होते. त्यामुळे अल्पवयीन मुलींनी आहारात लोह आणि प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश करावा. जास्त साखर, मीठ, जंक फूड तसेच सॅच्युरेटेड आणि ट्रान्स फॅट असलेले पदार्थ खाणे टाळावे.

