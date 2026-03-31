आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : झोप

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञकुठल्याही वयातल्या मुलांना झोपेच्या समस्या असू शकतात. एका वर्षाखालील मुलांत चांगल्या झोपेचा दैनंदिन नित्यक्रम तयार होणं अवघडच. नुकतेच चालायला लागलेले मुल किंवा शालेयपूर्व वयोगटातील मुलं रात्री लवकर झोपतच नाहीत. पौगंडावस्थेतील मुलांच्या झोपेच्या समस्यांचं स्वरूप वेगळंच आहे. रात्री नीट झोप न झालेलं मूल दिवसा पेंगुळलेलं असतं, डुलक्या घेत राहतं. अपुऱ्या झोपेचा परिणाम मुलांच्या वर्तणुकीवर होत असतो. दिवसा झोप येणं, हे झोपेच्या समस्या असल्याचं चिन्ह असून त्यासाठी वैद्यकीय सल्ला घेणं श्रेयस्कर ठरतं. लहान मुलांच्या बौद्धिक विकासासाठी चागंली झोप महत्त्वाची असते. लहान मुलांत प्रौढांपेक्षा झोपेचे प्रमाण जास्त असते. या काळात मेंदूचा विकास झपाट्याने होत असतो. चांगली झोप चांगल्या विकासासाठी अनिवार्य आहे..झोपेचे प्रमाण किती असावे?वयानुसार मुलांत झोपेचे प्रमाण आणि पद्धत वेगवेगळी असते. कुठल्याही वयात मुलात रात्री थोडावेळ जागे होणे अन् लगेच गाढ झोपणे, हे नॉर्मल असते. प्रत्येक मूल जरी वेगळे असले, तरी झोप घेण्याची पद्धत सारखी असते.नवजात बाळ सुरुवातीच्या काही महिन्यात दिवसातून १६ ते २० तास झोपते, ते कधी, किती वेळ अन् केव्हा झोपते या बाबी प्रत्येक नवजात बालकात वेगवेगळ्या असू शकतात. सामान्यतः ती एक ते चार तास झोपतात व नंतर एक ते दोन तास जागी राहतात. दोन ते तीन महिन्यांनंतर सर्वच बाळे रात्री शांतपणे झोपू लागतात.जसजसे वय वाढायला लागते, तसा झोपेचा हा कालावधी कमी कमी होत जातो. नऊ महिन्यानंतर सर्व मुले रात्री झोपतात आणि दिवसाही ते दोन ते चार तास दिवसा वामकुक्षी घेतात. दिवसाचे त्याचे हे झोपणे वयाच्या पाच वर्षांनंतर मात्र नाहीसे होते.शाळेत जाणारी मुले रात्री दहा तास झोपतात, पौगंडावस्थेल्या मुलांनाही रात्रीची कमीत कमी नऊ तासांची झोप आवश्यक असते; पण बहुतांश टीनेजर्स यापेक्षा कमी कालावधीसाठी झोपतात..झोपेचा चांगला नित्यक्रममुलांना चांगली झोप यावी आणि झोपेच्या समस्या उद्भवू नयेत म्हणून पालकांना दक्ष असायला लागते.रात्री झोपण्यापूर्वी तुम्ही मुलांसोबत शांतपणे असायला हवेत, या काळात वाचन करा किवा शांत संगीत लावा. शांततेचा भंग होईल असे कर्कश, आवाज असलेले टीव्हीवरचे कार्यक्रम पाहणे, व्हिडिओ गेम किंवा इतर खेळू नका. मुलांच्या बेडरूममध्ये टीव्ही नको.झोपण्यापूर्वी हलके खाणे, स्नॅक्स खाणे चालेल; पण भरपेट जेवण किंवा कॅफीनयुक्त पेये, शीतपेये, चॉकलेट यांचे सेवन नको.बेडरूममध्ये शांतता असावी. मुलांना काळ्याकुट्ट अंधाराची भीती वाटत असेल, तर सौम्य प्रकाशाचे बल्ब चालतील. रूममधील वातावरण कूल असावे; मात्र ते अतिथंड नको.दिवसा त्यांच्या शारीरिक हालचाली होतील, असा थोडा तरी व्यायाम हवा. त्यांना थोडावेळ मोकळ्या हवेत भटकायला न्या. बेडरूममध्ये त्यांना शिक्षा करणे, रागावणे टाळा.मुलांच्या झोपेच्या वेळा निश्चित करा. सुट्टीच्या दिवशी किंवा वीकेंडला झोपेच्या वेळेत फारसा बदल करू नका. अनियमितपणा हे झोपेच्या समस्येचे एक कारण असते..झोपेच्या समस्या व उपायमुलांच्या वर्तणुकीत आणि झोपेच्या वेळेत बदल करून बहुतांश मुलांच्या झोपेच्या समस्येवर आपण मात करू शकतो. अशा समस्यांवर अभावाने औषधोपचार करावे लागतात.पुरेशी झोप नसलेल्या मुलांना दिवसा थकवा जाणवतो. अशी मुले चिडचिडी बनतात. दिवसा झोपतात, शाळेला परफाॅर्मन्स ढासळतो.वर्तणुकीच्या समस्या उद्भवतात. एकाग्रतेचा अभाव असतो, ती अतिचंचल असतात. अगदी त्यांच्यात 'एकाग्रतेचा अभाव आणि अतिचंचलता' (ADHD) या आजारातल्या मुलांसारखी लक्षणे दिसून येतात.दिवसा अधिक झोप वा सतत डुलक्या घेत असलेल्या मुलांत 'ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲप्निया' या झोपल्यावर श्वास घेण्यास त्रास होत असलेल्या आजारासाठी तपासणी होणे आवश्यक असते. रात्री घोरणे हे ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲप्निया या विकाराचे मुख्य लक्षण असते.इतर काही समस्या आणि त्यावरील उपाय पुढील आठवड्यात पाहू. (क्रमशः).