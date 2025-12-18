Sleep Science Explained : रात्री 8 तासांची पूर्ण झोप की दुपारची डुलकी? काय आहे फायदेशीर, वाचा एका क्लिकवर

how much sleep does an adult really need: अनेक लोक रोज आठ तास झोपतात, तर काही लोक दुपारची डुलकी घेतात. पण शरीरासाठी काय योग्य आहे हे आज समजून घेऊया. तसेच दुपारी डुलकी घेण्याचे आणि रात्री पूर्ण झोप घेण्याचे कोणते फायदे होतातहे जाणून घेऊया. .गाढ झोपेचे फायदे कोणते? शांत झोप घेतल्यास शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य निरोगी राहते. परंतु प्रत्येकासाठी एकच झोपेची पद्धत योग्य असेलच असे नाही. लोक सामान्यतः दोन झोपेच्या पद्धती पाळतात: रात्रीची शांत ८ तासांची पूर्ण झोप आणि दुपारची डुलकी . दोन्हीचे स्वतःचे फायदे आणि मर्यादा आहेत. सतत आणि गाढ झोप, विशेषतः गाढ झोप आणि REM झोपेचे लांब चक्र, स्मृती मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या काळात, मेंदू दिवसाची माहिती व्यवस्थित करतो आणि दीर्घकाळासाठी महत्त्वाची माहिती साठवतो. दिवसा एक घेतलेली डुलकी देखील विशिष्ट प्रकारच्या स्मृती सुधारण्यास मदत करू शकते, विशेषतः जेव्हा रात्रीची झोप अपुरी असते..Year End 2025: स्क्रबपासून ते केसांच्या वाढीसाठी तेलापर्यंत, 'हे' 5 घरगुती उपाय ठरले उपयुक्त .रात्रीची झोप हार्मोनल संतुलनाच्या बाबतीत, रात्रीची नियमित झोप मेलाटोनिन आणि कॉर्टिसोल सारखे हार्मोन्स योग्य वेळी सोडण्यास मदत करते. यामुळे शरीराचे जैविक घड्याळ संतुलित राहते. दुसरीकडे, दिवसा झोपल्याने झोपेच्या वेळेनुसार आणि कालावधीनुसार हार्मोनल लयीत थोडे बदल होऊ शकतात.जीवनशैलीच्या दृष्टीने रात्रीची शांत आणि गाढ झोप कमी लवचिक असते आणि अनियमित वेळापत्रक किंवा शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी ती पाळणे कठीण असू शकते. दरम्यान, स्प्लिट स्लीप, म्हणजेच रात्रीची झोप आणि दिवसाच्या विश्रांतीचे संयोजन, अधिक लवचिक मानले जाते आणि कामाच्या किंवा वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांशी जुळवून घेण्यास मदत करते..दिवसा सतर्कतेचा विचार केला तर, रात्रीची पूर्ण झोप सामान्यतः ऊर्जा आणि लक्ष केंद्रित करते. ज्यांना दिवसा झोप येते किंवा थकवा जाणवतो त्यांच्यासाठी एक डुलकी खूप फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे केवळ तंद्री कमी होत नाही तर विचार करण्याची आणि कार्यक्षमता सुधारते.झोपेचा दाब दिवसभर सतत वाढतो आणि रात्रीच्या झोपेदरम्यान कमी होतो. स्प्लिट स्लीपमध्ये, दिवसाच्या झोपेमुळे हा दाब काहीसा कमी होतो, ज्यामुळे शरीराला विश्रांती मिळते..Year End 2025: वर्षभरात गुगलवर सर्वात जास्त सर्च केलेत 'हे' प्रश्न, वाचा A To Z संपूर्ण यादी.दिवसा झोपण्याचे फायदे कोणते? आरोग्याच्या परिणामांच्या बाबतीत, नियमित आणि पुरेशी रात्रीची झोप पचन सुलभ, हृदयाचे आरोग्य आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करते. झोपेमुळे मानसिक तंदुरुस्ती आणि लक्ष केंद्रित करणे सुधारते, परंतु त्यांच्या दीर्घकालीन शारीरिक परिणामांवर मर्यादित संशोधन आहे. चांगली झोप अशी असते जी तुमच्या दैनंदिन दिनचर्या, कामाचा ताण आणि शरीराच्या गरजांनुसार असते. काही लोक पारंपारिक आठ तासांच्या झोपेने अधिक फ्रेश वाटतात, तर काहींना दुपारची डुलकी घेतली तरी फ्रेश वाटते..योग्य पद्धत निवडावी झोपेची योग्य पद्धत निवडल्यास दिवसभर ऊर्जी, मनशांती तसेच लक्ष केद्रिंत करण्यास मदत करते. जर दुपारची झोप एकाग्रता सुधारत असेल, तर ती 20 ते 90 मिनिटांपर्यंत मर्यादित असावी. जेणेकरून ती तुमच्या रात्रीच्या झोपेत व्यत्यय आणणार नाही. तसेच, तुमचा एकूण झोपेचा वेळ पुरेसा आहे याची खात्री करावी. जेणेकरून शरीर आणि मन दोन्ही पूर्णपणे बरे होईल. याव्यतिरिक्त, तुमच्या झोपेचे वातावरण शांत ठेवावे. झोपण्यापूर्वी स्क्रीन वेळ मर्यादित करा आणि ताण व्यवस्थापित करायला शिका. काही दिवसांत तुमचा मूड, एकाग्रता आणि थकवा सर्व चांगले होईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.