Horoscope : नव्या महिन्याची सुरुवात 'या' 5 राशीचं नशीब पलटणार! मिळणार पैसा अन् प्रसिद्धी; तर 'या' 3 राशींना येणार मोठ्या अडचणी

February Astrology Prediction : आज फेब्रुवारी या नवीन महिन्याची सुरुवात होताना ग्रहांची चाल बदलत आहे. १ फेब्रुवारीला होणारी सिंह राशीतील पौर्णिमा आणि त्यानंतर होणारे ग्रहांचे राशीपरिवर्तन काही राशींसाठी सुवर्णकाळ, तर काहींसाठी कसोटीचा काळ घेऊन येणार आहे. या बदलांचा नेमका प्रभाव कसा असेल? कोणत्या राशीसाठी महिन्याची सुरुवात लाभदायक ठरेल आणि कोणत्या राशीच्या लोकांना महिन्याच्या सुरुवातीला अडचणींचा सामना करावा लागेल याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर...५ भाग्यवान राशीसिंह (Leo Horoscope)या राशीच्या लोकांसाठी आत्मविश्वास वाढेल, रखडलेली कामे पूर्ण होतील, समाजात मान-सन्मान मिळेल.तूळ (Libra Horoscope)आर्थिक गुंतवणुकीतून फायदा संभवतो, उत्पन्नाचे नवीन मार्ग तयार होतील. व्यापाऱ्यांसाठी हा महिना प्रगतीचा ठरू शकतो .Horoscope : उद्या 'या' 3 राशीच्या लोकांचे नशीब चमकणार! अचानक मिळतील खूप सारे पैसे; ऐकायला भेटेल मोठी खुशखबर, नात्यातले वाद संपणार.धनु (Sagittarius Horoscope)परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते, करिअरमध्ये प्रगतीची शक्यता आहे. नशिबाची साथ मिळेल, ज्यामुळे कठीण कामे सोपी होतील.मेष (Aries Horoscope)कामाची नवीन सुरुवात कराल, जमीन किंवा वाहन खरेदीचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. स्पर्धा परीक्षेत यश मिळू शकते.मिथुन (Gemini Horoscope)कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. जोडीदारासोबतचे संबंध चांगले राहतील..Horoscope : शनिची साढेसाती अन् राहु प्रकोपातून 'या' राशींची होणार सुटका; 3 फेब्रुवारीनंतर धनलाभ, जुनी समस्या संपणार, पूर्ण होईल मोठं काम.३ राशींना आव्हानकर्क (Cancer Horoscope)मानसिक अस्वस्थता जाणवू शकते. आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, योगा केल्यास फायदा होईलमकर (Capricorn Horoscope)कामाचा ताण वाढेल, वरिष्ठांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक व्यवहार जपून करावे लागतील.वृश्चिक (Scorpio Horoscope)गुप्त शत्रूंमुळे त्रास होऊ शकतो. कोणावरही लगेच विश्वास ठेवू नका. मेहनतीचे फळ मिळण्यास वेळ लागू शकतो, पण धीर धरा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.