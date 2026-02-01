Horoscope | राशी भविष्य

Horoscope : नव्या महिन्याची सुरुवात 'या' 5 राशीचं नशीब पलटणार! मिळणार पैसा अन् प्रसिद्धी; तर 'या' 3 राशींना येणार मोठ्या अडचणी

February 2026 Lucky and Less Lucky Zodiac Signs : फेब्रुवारी २०२६ सुरू होताच सिंह पौर्णिमेने ५ राशींना सोन्याचे दिवस, तर ३ राशींना सावध राहन्याचा इशारा आहे. याबद्दल वाचा सविस्तर
february 2026 marathi horoscope singh full moon planetary transit lucky And problematic zodiac signs

Saisimran Ghashi
Updated on

February Astrology Prediction : आज फेब्रुवारी या नवीन महिन्याची सुरुवात होताना ग्रहांची चाल बदलत आहे. १ फेब्रुवारीला होणारी सिंह राशीतील पौर्णिमा आणि त्यानंतर होणारे ग्रहांचे राशीपरिवर्तन काही राशींसाठी सुवर्णकाळ, तर काहींसाठी कसोटीचा काळ घेऊन येणार आहे. या बदलांचा नेमका प्रभाव कसा असेल? कोणत्या राशीसाठी महिन्याची सुरुवात लाभदायक ठरेल आणि कोणत्या राशीच्या लोकांना महिन्याच्या सुरुवातीला अडचणींचा सामना करावा लागेल याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर..

