Jalgaon Crime : अल्पवयीन मुलींना नेले पळवून; पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jalgaon Crime : दोन अल्पवयीन मुलींना पळवून नेऊन गर्भवती करणाऱ्या दोन संशयितांवर पोक्सो कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

शहरातील एका भागात राहणारी १४ वर्षीय मुलगी २६ डिसेंबर २०२२ ला सकाळी दहाच्या सुमारास बिस्कीटपुडा घेण्याच्या नावाने बाहेर पडून आपल्या मैत्रिणीच्या मोबाईलवरून प्रियकर विजय बारकू भिल (वय २०) याला फोन करून त्याच्यासोबत शिरपूर येथे पळून गेली. तेथून ते लखदिरपूर (ता. मोरवी, गुजरात) येथे गेले होते. (Abductors of girls case registered against both jalgaon crime news)

पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे यांना मिळालेल्या माहितीवरून पोलिस उपनिरीक्षक भय्यासाहेब देशमुख, नीलेश मोरे, नम्रता जरे यांनी दोघांना मोरवी येथून ताब्यात घेतले. वैद्यकीय चाचणीत मुलगी गर्भवती असल्याचे समजल्यावर संशयित विजय याच्याविरुद्ध पोक्सो कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस उपनिरीक्षक योगेश ढिकले तपास करीत आहेत.

दुसऱ्या घटनेत जवखेडा येथील १७ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीला संशयित सुरेश दयाराम मालचे (वय ३३) याने २१ डिसेंबर २०२२ ला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेले होते.

दोघेही सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील वांगी येथे पळून गेले होते. मंदिरात लग्न लावले. नंतर भडाणे (ता. चांदवड, जि. नाशिक) येथे आले.

संशयित सुरेश याने आपल्या पहिल्या पत्नी व मुलांना बोलावून घेतले होते. पोलिस नाईक कैलास शिंदे, भूषण पाटील यांनी दोघांना चांदवड येथून ताब्यात घेतले. पोलिस उपनिरीक्षक अक्षदा इंगळे यांनी मुलीचा जबाब घेतला असता अल्पवयीन मुलगी गर्भवती असल्याचे समजले. संशयिताला पोक्सो कायद्याप्रमाणे अटक करण्यात आली असून, त्याला पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.