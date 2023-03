Inspirational News : परिस्थितीवर मात करत दिव्यांग दिलीपची शिक्षणासाठी अशीही जिद्द!

पाचोरा (जि. जळगाव) : अपंगत्व हा शब्द उच्चारला तरी माणसाला धडकी भरते. अपंगत्वामुळे अनेक जण कमालीचे खचतात व त्यांची जीवनाची वाटचाल थंडावते.

परंतु अनेक जण अपंगत्वावर (Disability) मात करून करिअर करून आपले जीवन सार्थकी बनवतात. (physically disabled Dilip Bhoi sits on floor and writes paper lying on his back jalgaon news)

तर काही अपंगत्वच जणू चांगल्या करिअरचे कारण ठरवतात. असाच काहीसा प्रकार पाचोरा येथील दिलीप भोई या विद्यार्थ्यासंदर्भात पाहायला मिळत असून, अपंगत्वावर मात करून शिक्षण घेऊन करिअर करण्याची त्याची धडपड खरोखर कौतुकास्पद आहे.

बाहेरपुरा भागात राहणारा दिलीप भोई हा एम. एम. महाविद्यालयात बारावी कला शाखेची परीक्षा देत आहे. त्याला कमरेपासून खाली कोणतीही संवेदना नाही. बेंच, खुर्ची अथवा टेबलवर त्याला बसता येत नाही. जमिनीवर बसून अक्षरशः पालथा पडून तो पेपर लिहितो. बेंचवर बसता येत नाही म्हणून त्याला वर्गातच खाली बसून पेपर लिहावा लागत आहे.

त्याच्या या धडपडीत त्याचा भाऊ सुनील त्याचा खरा मित्र व सच्चा साथीदार बनला आहे. सुनील अक्षरशः दिलीपला कडेवर बसवून ने आण करतो. आतापर्यंत त्याने टायपिंग, एमएससीआयटी यातही नाही नैपुण्य मिळवले आहे.

अकरावीपर्यंत शिक्षण घेऊन बारावीची परीक्षा देणाऱ्या दिलीपची शिक्षणासंदर्भातील जिद्द कमालीची आहे. खडतर परिस्थितीत, वेदना सहन करत उच्च शिक्षण घेऊन अपंगत्व दृष्टीआड करता येईल, या जिद्दीने तो प्रेरित झाला असून त्याच्या या जिद्दीचे, धाडसाचे व मेहनतीचे कौतुक होत आहे.