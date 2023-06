Jalgaon News : रावेरला रेल्वे इंजिनमधून धूर; स्टेशन मास्तरांमुळे अनर्थ टळला...!

Jalgaon News : भुसावळकडून बऱ्हाणपूरकडे जाणाऱ्या सुरत - भागलपूर एक्स्प्रेसच्या इंजिनच्या चाकातून ठिणग्या आणि धूर निघत असल्याचे लक्षात आल्याने येथील स्टेशन मास्तरांनी गाडी रेड सिग्नल देत गाडी थांबवली. (Seeing sparks and smoke coming from engine wheel of Surat Bhagalpur Express station master stopped train jalgaon news)

चाकात आवश्यक ती दुरुस्ती करून ४० मिनिटांनंतर गाडी पुढे मार्गस्थ झाली. स्टेशन मास्तरांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे पुढील अनर्थ टळला.

मंगळवारी (ता. ६) दुपारी ४:३६ वाजता २२९४७- डाउन या क्रमांकाची सुरत भागलपूर एक्स्प्रेस भुसावळकडून बऱ्हाणपूरकडे जात होती. ही गाडी रावेर रेल्वेस्थानकातून १०० किलोमीटर प्रती तास या वेगाने जात असताना स्टेशन मास्तर दिलीपकुमार रजत यांना इंजिनच्या चाकातून धूर निघत असल्याचे व ठिणग्या पडत असल्याचे दिसले.

त्यांनी ताबडतोब गाडीला लाल सिग्नल दाखवला. यामुळे गाडी रावेर रेल्वेस्थानकापासून पुढे जात एक दीड किलोमीटरवर पूनखेडा पुलाजवळ थांबली.

त्या ठिकाणी इंजिनच्या चाकात आवश्यक ती दुरुस्ती करून गाडी पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ झाली व पुढील अनर्थ टळला. या बाबतची माहिती मिळताच या प्रवासी गाडीतील प्रवासी इंजिनाजवळ गोळा झाले होते. या प्रवाशांनी रावेर स्टेशन मास्तरांना धन्यवाद दिले.