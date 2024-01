Vidrohi Sahitya Sammelan : अमळनेर विद्रोही साहित्य संमेलनासाठी महिला साहित्यिकांची उपस्थिती लाभणार

Vidrohi Sahitya Sammelan : स्त्रीवादाची मांडणी करणाऱ्या सुप्रसिद्ध लेखिका प्रतिमा परदेशी, स्त्रीवादी लेखिका संध्या नरे- पवार यांच्यासह तमन्ना इनामदार, प्रा. डॉ. वंदना महाजन, प्रा. डॉ. रेखा मेश्राम, कवयित्री प्रतिभा अहिरे, लक्ष्मी यादव, लढाऊ विद्यार्थी नेत्या निहारिका आणि साम्या.

सुप्रसिद्ध युवा रॅप आर्टिस्ट जी माही आदी ३ व ४ फेब्रुवारीला होणाऱ्या १८ व्या विद्रोही मराठी साहित्य संमेलनासाठी येणार आहेत. (Women writers will be present for Amalner Vidrohi Sahitya Sammelan jalgaon news)