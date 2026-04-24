Shahu Maharaj Document : डोंगर गावात सापडलं 1709 मधील राजर्षी शाहू महाराजांचं राजाज्ञापत्र; काय आहे त्या कापडी पिशवीतलं गुपित? 10 पत्रांनी उलगडला इतिहास

राजापूर : तालुक्यातील डोंगर येथे १७०९ सालातील (शिवराज्याभिषेक शके ३५) अत्यंत महत्त्वाचे ऐतिहासिक राजाज्ञापत्र (Shahu Maharaj administration historical documents) सापडले आहे. खासदार नारायण राणे यांचे स्वीय साहाय्यक दीपक शेलार यांच्यामार्फत ही जुनी कागदपत्रे इतिहास अभ्यासक विनोद पवार यांना प्राप्त झाली. .शेलार यांच्या घरामध्ये जतन करून ठेवलेल्या कापडी पिशवीतून १० जुनी मोडीलिपीतील ही पत्रे आहेत. अत्यंत खराब अवस्थेतील या कागदपत्रांपैकी एक उघडल्यावर १७०९ मधील राजाज्ञापत्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..या राजाज्ञापत्राद्वारे तत्कालीन मराठा प्रशासनातील न्यायनिवाडा, वतनव्यवस्था आणि शिस्तबद्ध कारभारावर प्रकाशझोत पडतो. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात कोकण प्रदेश राजकीय, लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. दाभोळ आणि राजापूर ही बंदरे व्यापाराची केंद्रबिंदू होती. सिद्दी, आंग्रे आणि मराठे यांच्यातील सत्तासंतुलनामुळे प्रशासन मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत स्थानिक वतन व महसूल व्यवस्थेवर भर दिला जात होता..डोंगर येथील शेलार यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या या पत्राद्वारे तत्कालीन मराठा प्रशासनातील न्यायनिवाडा, वतनव्यवस्था आणि शिस्तबद्ध कारभारावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. तत्कालीन शिस्तबद्ध कारभाराचा एक महत्त्वपूर्ण पुरावा म्हणून या राजाज्ञापत्राकडे इतिहास अभ्यासकांकडून पाहिले जात आहे. या पत्राचे वाचन नाशिक येथील रामनाथ रावळ यांनी केले आहे..काय आहे आज्ञापत्रात?दीपक शेलार यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या या आज्ञापत्रामध्ये क्षत्रियकुलावतंस छत्रपती शाहू महाराज यांच्या दरबारातून दाभोळ प्रांतातील देशाधिकारी व लेखक यांना आदेश देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कान्होजी नाईक यांना सरदेशमुखी वतनाचा हक्क बहाल करताना गणोजी नाईक यांनी ताब्यात घेतलेला कारभार सोडवून न्याय्य वाटप करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. या दस्तावेजातून मराठा काळातील वतनव्यवस्थेतील स्पष्ट नियम, दायादपणाचा विचार तसेच स्थानिक वादांचे न्यायनिवाडे कागदोपत्री पद्धतीने होतांना दिसतो. वतनाचा कारभार वंशपरंपरेने चा अधिकार तसेच महसूल, इनाम व शेरणीसारख्या बाबींचा उल्लेखही या आज्ञापत्रात आहे..डोंगर येथे सापडलेली ही राजाज्ञापत्रे केवळ ऐतिहासिक दस्तावेज नसून, मराठा प्रशासनातील पारदर्शकता, न्यायप्रियता आणि शिस्त यांचे प्रभावी उदाहरण म्हणावं लागेल. या कागदपत्रांचे जतन व अभ्यास केल्यास कोकणच्या इतिहासातील अनेक अज्ञात पैलूंवर प्रकाश पडण्याची शक्यता आहे.-विनोद पवार, अभ्यासक.दृष्टिक्षेपात१० मोडीलिपीतील पत्रेन्यायनिवाडावर प्रकाशझोतअप्रतिम वतनव्यवस्था.