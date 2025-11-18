Viral Video Omkar Elephant : कांताराचं रुप असलेला ओंकार हत्ती वनतारात जाणार, 'या' निर्णयाने कोकणी रानमाणूस चिडून म्हणाला...

Vantara Omkar Elephant : ओंकार हत्तीला वनतारामध्ये पाठविण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी दिली. भोसले सैनिक स्कूलच्या उद्घाटन सोहळ्यानिमित्त ते सावंतवाडीत आले असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार दीपक केसरकर उपस्थित होते..राणे म्हणाले, ‘‘ओंकार हत्ती गेल्या काही दिवसांपासून सावंतवाडी तालुक्यातील विविध गावांमध्ये फिरत आहे. त्यामुळे शेतीचे व इतर नुकसान होत आहे. ही समस्या गंभीर असून नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.’’ हत्तीला वनतारासारख्या सुरक्षित अधिवासात हलविण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. आतापर्यंत वनताराचे पथक दोनवेळा येऊन गेले आहे. ‘‘आता लवकरच तिसऱ्यांदा पथक दाखल होईल आणि ते आल्यानंतर ओंकारला सुरक्षितरीत्या वनतारामध्ये पाठविण्यात येईल,’’ असेही राणे यांनी स्पष्ट केले..ज्याला गणपती म्हणतो, तोच गजराज आज दोषी ठरतोय... पण हत्ती नाही जंगल खाणाऱ्या मायनिंग-रिअल इस्टेट लॉबींचा हा खेळ आहे. तिलारीचं जंगल, वाघ हत्तीचे मार्ग, देवराया... सगळं संपवलंय, आणि आता दोष हत्तीच्या नावावर. स्थानिक शेती उद्ध्वस्त जंगल रबर-अननसाने गिळलं, डोंगर क्रशरने खाल्ले आणि 'इको-सिटी'च्या नावाखाली कोकण परप्रांतीयांच्या घशात घालण्याचा प्लॅन. हत्ती हा शत्रू नाही. तो कोकणाचा मूळ राखणदार आहे. वनताऱ्यात हत्ती नेण्यामागे कोणतं राजकारण आहे, ते विचारायलाच हवं. कोकणाच्या या अन्यायाला आमचा निषेध." असा व्हिडिओ कोकणी रानमाणूसने इन्स्टावर शेअर केला आहे..Omkar Elephant : ओंकार हत्तीला 'वनतारा'त पाठवणार! न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालकमंत्री नीतेश राणेंची माहिती.मडुरा परिसर ‘ओंकार’च्या दहशतीखालीमडुरा, कास व सातोसे परिसरातील शेतकऱ्यांवर गेल्या काही दिवसांपासून ओंकार हत्तीने धुमाकूळ घातली आहे. या हत्तीने शेतातील उभ्या पिकांची प्रचंड नासधूस केली असून, शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास अक्षरशः पायाखाली तुडवला जात आहे. ग्रामस्थांनी वारंवार वनविभागाचे लक्ष वेधूनही ठोस उपाययोजना न झाल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. केवळ फटाके लावणे आणि पाळत ठेवणे एवढ्यापुरतीच विभागाची कार्यवाही मर्यादित असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे..कातळशिल्पामध्ये आमच्या पुर्वजांनी हत्ती कोरून ठेवलेत कोकणासारख्या कांतारा रुपी हत्ती वनतारामध्ये पाठवून देण्याचा ह्यांचा कट आहे. महाराष्ट्रातले कोकणातले सगळी जंगले यांना संपवायची आहेत इथले सगळे प्राणी आणि १५०० बिबट्यापण वनतारामध्ये घेऊन जात आहेत. हत्तीवर परवा फटाके उडवले म्हणून सांगतात पण ते फटाके मूळ कोकणी माणसाने फोडले नाहीत. ते कोणी फोडलेत ते समोर येत आहे. या माणसांना इथला हत्ती नको आहे इथला वाघ नको आहे. इथल्या जैवविविधता संपन्न भागाची विकासाच्या नावाखाली कोकणाचा भकास करायचा आहे. अशी टीका कोकणी रानमाणसाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.