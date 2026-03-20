Ratnagiri ZP : पालिकेत भाजपलाही समान निधी; महायुतीची बैठक; ‘त्या’ अभियंत्यावर कठोर कारवाईचा निर्णय 

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपालिकेतील भाजप नगरसेवकांच्या निधीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. आगामी आर्थिक वर्षात शिवसेनेच्या नगरसेवकांप्रमाणेच भाजपलाही समान निधी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालकमंत्री उदय सामंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महायुतीच्या बैठकीत घेतला. .यासोबतच, उपनगराध्यक्षांशी गैरवर्तन करणाऱ्या पालिका अभियंता यतिराज जाधव यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यावरही या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. रत्नागिरी शहराच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या विविध विषयांवर झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. .Kolhapur Muncipal : सत्ता मिळाली, पण विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार का? महायुतीसमोर खरी कसोटी सुरू!.पालकमंत्री उदय सामंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भाजप नगरसेवकांची ही संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्याने पालिकेतील अंतर्गत वाद आणि आगामी विकासकामांच्या निधीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. .या बैठकीतील सर्वात मोठा निर्णय पालिकेचे अभियंता यतिराज जाधव यांच्या विरोधातील कारवाईबाबत घेण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप जाधव यांच्यावर होता..Kolhapur City :हद्दवाढीशिवाय विकास नाही! मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे स्पष्ट संकेत; केंद्राच्या योजनांसाठी कोल्हापूरला विस्तार आवश्यक .या गैरवर्तणुकीची गंभीर दखल घेत, त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. जाधव यांच्यावर कारवाई करण्याचा ठराव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत यापूर्वीच बहुमताने मंजूर झाला आहे. .हा ठराव आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला असून, तो पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी नगरविकास विभागाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे जाधव यांच्यावरील प्रशासकीय कारवाई आता अटळ असल्याचे मानले जात आहे..प्रशासकीय शिस्तीसोबतच शहरविकासासाठी आवश्यक असलेल्या निधीवाटपावरही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. महायुतीमधील समन्वय साधत असताना विकासकामांच्या बाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही पालकमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिली. .२०२६-२७ या आगामी आर्थिक वर्षात ज्याप्रमाणे शिवसेना नगरसेवकांना विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अगदी त्याच पद्धतीने आणि समान तत्त्वावर भाजप नगरसेवकांनाही निधी दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यामुळे भाजप नगरसेवकांमध्ये असलेल्या नाराजीला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे..महायुतीतील समन्वय अधिक मजबूतभाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पक्षाच्या नगरसेवकांना मोलाची सूचना केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे नगरसेवकांनी आपल्या मागण्या किंवा प्रश्न मांडण्यासाठी मुंबईत धाव घेण्याची गरज नाही. रत्नागिरीतच भाजपची पार्टी मीटिंग आयोजित करून आपले स्थानिक प्रश्न थेट पालकमंत्र्यांसमोर मांडावेत आणि ते स्थानिक पातळीवरच सोडवून घ्यावेत, असा सल्ला त्यांनी दिला. या बैठकीमुळे रत्नागिरीतील सत्ताधारी महायुतीमधील समन्वय अधिक मजबूत झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत असून, रखडलेल्या प्रशासकीय कारवाईला आता वेग येणार आहे.