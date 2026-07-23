कोकण

Uday Samant on NEET Protest : 'नीट आंदोलन विरोधकांनी हायजॅक केलंय'; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप, पेपर फोडणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी

Uday Samant Targets Opposition Over NEET Protest : नीट आंदोलनावरून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विरोधकांवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे राजकारण केल्याचा आरोप केला. विद्यार्थ्यांचा मूळ प्रश्न बाजूला पडल्याची टीका करत निष्पक्ष चौकशीची मागणीही त्यांनी केली.
Uday Samant on NEET protest latest statement

Uday Samant on NEET protest latest statement

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : नीट परीक्षा आणि शैक्षणिक मुद्द्यांवरून दिल्लीतील आंदोलन सुरू होते; परंतु महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्ष स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी आंदोलनाचा वापर करत आहेत. सुरुवातीला केवळ विद्यार्थ्यांचे आणि सीजेपीचे हे आंदोलन होते ते आता विरोधकांकडून हायजॅक केले (Opposition politics over NEET protest in India) आहे. विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केंद्र सरकारवर नेम धरला जात आहे, असा थेट आरोप राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला.

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