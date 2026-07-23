Uday Samant on NEET Protest : 'नीट आंदोलन विरोधकांनी हायजॅक केलंय'; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप, पेपर फोडणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी

रत्नागिरी : नीट परीक्षा आणि शैक्षणिक मुद्द्यांवरून दिल्लीतील आंदोलन सुरू होते; परंतु महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्ष स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी आंदोलनाचा वापर करत आहेत. सुरुवातीला केवळ विद्यार्थ्यांचे आणि सीजेपीचे हे आंदोलन होते ते आता विरोधकांकडून हायजॅक केले (Opposition politics over NEET protest in India) आहे. विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केंद्र सरकारवर नेम धरला जात आहे, असा थेट आरोप राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला..जयश मंगल पार्क येथे पत्रकारांशी झालेल्या चर्चेवेळी सामंत म्हणाले, या आंदोलनात आता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे प्रमुख विरोधी नेते उघडपणे सामील झाले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात असलेले सर्व पक्ष एकत्र आले असून, विद्यार्थ्यांचा मूळ प्रश्न बाजूला सारून स्वतःच्या बुडत्या पक्षाला उभारी देण्यासाठी या आंदोलनाचा राजकीय वापर सुरू आहे..मूळ प्रश्न बाजूला राहून याचे पूर्णपणे राजकीयकरण झाले असून, हा थेट विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी चाललेला खेळ आहे. शिवसेना कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचे समर्थन करत नाही; मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंवरून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. पोलिसांनी आधी बळाचा वापर केला की, आंदोलकांनी पोलिसांवर हात उचलला हे तपासणे गरजेचे आहे. सीजेपीचा एक प्रवक्ता तिथे बर्गर खात बसला होता आणि त्याला मारहाण झाली. इतकेच नव्हे, तर या आंदोलनात नववीतील मुले आणि स्वतःला 'बीए' झालेले सांगणारे तरुण आणले गेले होते..Chandrashekhar Bawankule : 'काँग्रेसच्या सत्ताकाळात तब्बल 28 वेळा पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागं राहून राजकारण केलं जातंय'; बावनकुळे यांचा घणाघात.शिवसेना विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. नीट परीक्षेतील गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, पेपर फोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून मिळाले पाहिजे, हीच शिवसेनेची स्पष्ट भूमिका आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांची घेतलेली भेट हा राजकीय सुसंस्कृतपणाचा भाग आहे..Delhi Student Protest : 'कारवाईचे सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओग्राफी जपून ठेवा'; उच्च न्यायालयाचे दिल्ली पोलिसांना महत्त्वाचे निर्देश.अजितदादांशी राजकारणापलीकडचे संबंधराज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पहिल्या जयंतीचे औचित्य साधून सामंत म्हणाले, 'अजित पवार आणि माझे राजकारणापलीकडचे संबंध होते. त्यांच्यासारखा स्पष्टवक्ता होणे नाही. प्रशासकीय कामावर त्यांची प्रचंड पकड होती. त्यामुळे त्यांची आदरयुक्त भीती होती.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.